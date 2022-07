Sainz kijkt uit naar GP Silverstone: "Dit weekend wordt een test"

Carlos Sainz worstelende in de beginfase van dit F1-seizoen. Hij had moeite zich aan te passen aan de nieuwe F1-75. In Monaco, Baku en Montreal werkte de Spaanse coureur sterke weekenden af en vocht hij zelfs met Max Verstappen om de overwinning in Canada. Sainz moest wel zijn meerdere erkennen in de regerend wereldkampioen. Komend weekend staat Silverstone op het programma en dat is een circuit dat volgens de Ferrari-coureur veel weg heeft van Barcelona, een circuit waar hij worstelde met de wagen. Sainz erkent wel dat zijn recente vorm bemoedigend is en dat komend weekend een goede test gaat zijn om te zien hoeveel vooruitgang hij echt heeft geboekt.

"Ik heb er zeker zin in en dat komt niet alleen door Canada, maar ook door Baku en Monaco. Ik heb een paar sterke weekenden achter de rug", antwoordt Sainz op de vraag van Motorsport.com of Canada hem een boost heeft gegeven. "Silverstone is een baan die waarschijnlijk uitdagender gaat zijn, deze ligt qua circuit iets dichter bij Barcelona. Daar worstelde ik. Het gaat een goede test worden om te kijken in hoeverre ik progressie heb geboekt en hoeveel de auto verbeterd is. Sinds Monaco zit ik er dichter bij en ik voel me meer op m'n gemak in de auto."

Is een eerste overwinning aanstaande?

De Ferrari-coureur weet wel dat hij geduld moet hebben in zijn jacht op een eerste F1-zege. "Ik wil het meer dan ieder ander en ik weet dat veel mensen mij het ook graag zien doen", gaat hij verder. "De keren dat ik in de buurt zat heb ik alles gegeven en geprobeerd. Ik moet geduld hebben. Ik moet er niet per se op jagen, dan denk ik dat het vanzelf komt." Kan Sainz zich in de titelstrijd gaan mengen dit jaar? "Ik kijk daar niet te veel naar. Met name door mijn twee uitvalbeurten eerder dit seizoen en de meeste recente in Baku heb ik een achterstand. Ik richt me op het winnen van races. Dat is wat me in het gevecht gaat terugbrengen. Ik focus me race per race op het podium en de zege. Ik moet weer de constante Carlos worden."

Qua betrouwbaarheid heeft Ferrari, maar ook diens klantenteams, flink geleden. Ferrari, Haas en Alfa Romeo hebben allemaal uitvalbeurten door technische problemen geïncasseerd. Sainz is niet heel erg bezorgd, aangezien Red Bull Racing ook zijn portie heeft gehad. "Het is een belangrijk onderwerp, maar ik denk dat we gedurende dit seizoen wel meer betrouwbaarheidsproblemen gaan zien bij de teams. Mercedes is op dat vlak waarschijnlijk de sterkste, maar Red Bull heeft daarentegen weer veel DNF's gehad. Uiteindelijk komt het wel op z'n pootjes terecht. Het is zaak om erin de fabriek voor te zorgen dat dergelijke dingen niet meer gebeuren. Maar goed, als je de auto tot het uiterste drijft dan is dit wat kan gebeuren."