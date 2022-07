Kevin Magnussen kreeg twee weken geleden in Canada de opdracht om de pits bezoeken, dit omdat de FIA van mening was dat zijn beschadigde voorvleugel een potentieel gevaar vormde voor andere coureurs. Kort na de start toucheerde de Deen met Lewis Hamilton en wapperde er een gedeelte los bij de voorvleugel. Alpine-coureur Esteban Ocon - die achter Magnussen reed - deed zijn beklag via de radio. "Ik kan zien dat 'ie wappert. Hij waait er zo af. Als hij hem verliest, komt het bij mij in m'n gezicht", sprak de Fransman.

Na de Canadese Grand Prix meldde Magnussen dat de opmerking van Ocon de wedstrijdleiding te veel had beïnvloed, terwijl de Deen de FIA beschuldigde van een gebrek aan consistentie in de aanpak van soortgelijke incidenten in het verleden. "Met de auto was niks aan de hand", zei de Haas-coureur. "De voorvleugel was prima, hij was niet afgebroken. Denk terug aan Jeddah vorig jaar. Lewis Hamilton won de race met een halve voorvleugel, wat wat mij betreft prima is. Laten we racen als dat kan. Het voelt ineens of alles anders is. In Monaco mochten we niet starten vanwege miezeren en hier [in Montreal] moet ik naar binnen vanwege een kras op m'n voorvleugel."

Teambaas Guenther Steiner vond het meest vervelende dat de wedstrijdleiding geen contact opnam met de Haas-pitmuur voorafgaand aan de waarschuwingsvlag. De Italiaan wil dat Haas-manager Peter Crolla de zaak in Groot-Brittannië aankaart bij de racedirecteur om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken in de toekomst beter worden afgehandeld. "Ik deel de ergernis, maar het is nog irritanter dat er niemand contact met ons zocht", aldus Steiner. "Er is niet gevraagd wat onze mening was over de wapperende voorvleugel. We weten hoe het ontworpen is. Ik kan nu niet meer zeggen dat het er nooit van afgevallen zou zijn. Dat was ook niet gebeurd, het is namelijk Zylon en dat breekt niet." De Italiaanse baas heeft alle respect voor de wedstrijdleider, maar wil wel dat het wordt aangekaart. "Ik had op z'n minst een telefoontje verwacht met de vraag wat onze mening is. In plaats daarvan krijgen we een vlag en was dat het."

Volgens Steiner had de FIA Haas bij eventueel contact toch geadviseerd om zo snel mogelijk de voorvleugel te vervangen, al had Haas dat zelf ook al bedacht. "Maar dan op een geschikter moment", gaat de teambaas verder. "Een ronde later hadden we tien seconden minder verloren door de virtual safety car. Het was al met al een beetje teleurstellend. Ik denk dat het komt omdat er een coureur iets riep over de radio en voor zijn leven vreesde. Het was een reactie op een reactie. Is dat waar we weer zijn?"