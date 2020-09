Frustratie Verstappen deels weggenomen na 'goed gesprek' met Honda

De frustratie spatte er vanaf op Mugello en dat viel na twee opeenvolgende uitvalbeurten ook best te begrijpen. Een 'shitshow', zo noemde Max Verstappen de aanhoudende malheur bij Red Bull-Honda. Niet veel later liet hij weten 'er even klaar mee te zijn'. Na een weekendje rust en de reis na Sochi ziet de wereld er alweer iets anders uit voor de Nederlander. Teleurstelling over de uitvalbeurten blijft, maar de frustraties zijn in de tussentijd wel deels weggenomen.

"Drie keer uitvallen in negen Grands Prix, dat is natuurlijk gewoon niet goed", reageert Verstappen als Motorsport.com hem vraagt of de onvrede al wat is weggeëbd. "Maar goed, het is wat het is en dat kunnen we ook niet meer veranderen. We hebben in de tussentijd wel goed samengezeten met het team, en ook met Honda. Ze hebben het allemaal uitgelegd en ook opgelost, dat zeggen ze althans", zo vervolgt de Limburger in gesprek met afgevaardigden van de Nederlandse pers. "Dus vanaf nu hopen we ieder weekend voor het podium mee te doen."

Waar Verstappen na de Grand Prix van Toscane nog het vermoeden uitsprak dat het bij Honda tweemaal om hetzelfde euvel ging, heeft onderzoek uitgewezen dat de vork iets anders in de steel zat. "Nee, het ging niet twee keer om hetzelfde probleem." Zoals Honda in een persbericht al eufemistisch omschreef, ging het daarentegen om 'verschillende factoren in de elektronica en in de software'. Voor elk van die factoren zou Honda inmiddels een oplossing hebben gevonden, waar Verstappen dan maar op moet vertrouwen. "Ja, want daardoor kwam het inderdaad wel. Ze hebben het zoals gezegd opgelost en ook allemaal al nagebootst op de testbank. We gaan het wel zien, maar ik heb er op zich wel vertrouwen in hoor."

Relatie onaangetast, hoop dat Honda langer in F1 blijft

Dat vertrouwen is er ook in algemene zin nog in Honda. Dat het twee raceweekenden op rij verkeerd is gegaan, verandert daar voor Verstappen niet meteen iets aan. "Het probleem van Monza hadden ze ook wel opgelost, alleen toen kwamen er [op Mugello] weer andere dingen naar boven. Hopelijk gebeurt dat niet weer." Bijkomende factor is dat Honda als motorleverancier 'slechts' een contract tot en met 2021 heeft. Of Verstappen nog steeds hoopt dat de samenwerking daarna wordt voortgezet? "Natuurlijk hoop ik dat ze doorgaan. Drie keer uitvallen is niet positief, maar dat hoef ik hen echt niet te vertellen, dat weten ze zelf ook wel. Op dat gebied zijn ze heel actief en proberen ze alles zo snel mogelijk op te lossen." Dat laatste is belangrijk voor de negenvoudig Grand Prix-winnaar. "Je moet eerlijk naar elkaar toe kunnen zijn en goed uitleggen wat er fout ging. Dat hebben ze gedaan en dan moet je samen verder."

Dat 'samen verder' zal voor 2020 en wellicht ook voor 2021 - door de stabiele F1-reglementen bestaan uit het jagen op dagsucces. Met een achterstand van tachtig punten zijn de titelkansen wel verkeken, maar kan Verstappen daardoor meer risico nemen en een agressievere rijstijl hanteren? "Nou, dit verandert niet meteen veel voor mij hoor. Ik probeer altijd het maximale eruit te halen, dus ik denk niet dat deze achterstand echt iets verandert." Dat 'maximale' is op de typische 'Mercedes-baan' in het Russische Sochi hoogstwaarschijnlijk een podium. "Dit circuit is nooit echt top geweest voor ons, dus ik verwacht zeker geen wonderen. Maar we proberen natuurlijk wel op het podium te staan", sluit hij af.

