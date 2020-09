Perez teleurgesteld: “Racing Point begint dingen te verbergen”

Voorafgaand aan de GP van Toscane maakte Sergio Perez bekend dat hij Racing Point na het seizoen 2020 gaat verlaten, nadat het team een ontsnappingsclausule in werking zette. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt in 2021 zijn opvolger bij de renstal die dan als Aston Martin door het leven gaat. Perez kijkt intussen nog naar zijn opties om volgend seizoen in de F1 te blijven. De Mexicaan kwam sinds 2014 uit voor Racing Point en voorganger Force India, waarbij hij mede verantwoordelijk was voor de redding van het team toen het de financiële problemen in 2018 niet meer te boven leek te komen.

Donderdag onthulde Perez dat een aantal mensen bij Racing Point informatie voor hem achter beginnen te houden, iets wat het team in de strijd om de derde plek bij de constructeurs niet goed kan gebruiken. “We kunnen nog steeds ons beste seizoen ooit draaien, als we derde worden”, zei Perez tijdens de officiële persconferentie in Sochi. “Ik denk dat we allemaal teleurgesteld zullen zijn als we de derde plaats niet pakken. Sinds het nieuws naar buiten kwam, hebben wat mensen binnen het team de neiging om dingen te verbergen, en ik denk niet dat dit goed is. Op dit moment moeten we zo transparant mogelijk zijn zodat we onze doelen bereiken, en we zoveel mogelijk punten kunnen scoren.”

Perez moet het dit weekend in Sochi stellen zonder de nieuwste updates voor de RP20. Het team had niet voldoende tijd om voor beide coureurs een set te produceren, nadat de eerste lading werd afgeschreven door Lance Stroll bij een grote crash op Mugello. De Canadees krijgt ook nu de upgrades, omdat hij er beter voor staat in de titelstrijd. Die upgrades zou Perez graag willen hebben, maar hij hoopt ze nu op de Nürburgring op de auto te hebben. “Gegeven hoe close de grid is, maakt een aantal tienden een verschil voor je eindresultaat”, zei hij. “Ik wenste dat ik de upgrade deze race had, maar om duidelijke redenen heb ik ze niet. Het team werkt hard om te proberen mij de upgrades te geven bij de volgende race.”

Met medewerking van Luke Smith