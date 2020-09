Honda heeft ingegrepen om motorproblemen Verstappen op te lossen

Het voorbije tweeluik op Italiaanse bodem heeft Verstappen niet bepaald de gewenste resultaten opgeleverd. De Nederlander moest tweemaal vroegtijdig forfait geven door motorisch malheur. Vooral de uitvalbeurt in Mugello riep frustratie op. Verstappen gaf nadien aan er 'even klaar mee te zijn' en 'niet zo veel zin meer te hebben'. Red Bull liet weten voor de Russische GP met Verstappen in gesprek te gaan en Honda beloofde eveneens beterschap.

Voorafgaand aan het raceweekend op het Sochi Autodrom laat Honda dan ook weten te hebben ingegrepen. Er zijn concreet veranderingen doorgevoerd aan de elektronica en aan de software van de F1-motoren. Daar zaten namelijk de problemen, het verdere motorblok - met cruciale componenten als de MGU-H en MGU-K - bleek onbeschadigd. "We hebben de tijd na afloop van de race in Mugello gebruikt om de uitvalbeurt van Max nauwgezet te onderzoeken", laat Toyoharu Tanabe namens Honda weten.

"Ons onderzoek heeft aangetoond dat meerdere factoren hebben bijgedragen aan de problemen. Inmiddels hebben wij voor een ieder van die factoren maatregelen genomen", zo vervolgt de technisch directeur van Honda's F1-project. Extra navraag door Motorsport.com leert dat het alleen om veranderingen aan de elektronica en software gaat. Naast deze ingrepen brengt Honda dit weekend ook enkele nieuwe motorcomponenten mee, het gaat in die gevallen om de laatste, aangepast onderdelen voor het einde van dit seizoen. De introductie van die nieuwe motorcomponenten staan echter los van de technische problemen van Verstappen en maken deel uit van de initiële planning.

VIDEO: Olav Mol over de uitvalbeurten van Verstappen en problemen bij Honda

Met medewerking van Jonathan Noble