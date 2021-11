Verstappen grijpt naast pole in Mexico: "Maar dit is beter dan P2"

Sergio Perez topte de laatste training, maar dat nam niet weg dat Verstappen als favoriet begon aan de kwalificatie. De WK-leider leek die status gaandeweg ook waar te maken. Zo had hij aan één run genoeg in Q1 en overleefde hij Q2 net als zijn rivalen op mediums. In het beslissende gedeelte kwam er echter zand in de motor. Tijdens de eerste run gleed Verstappen meer dan hem lief was en het slotakkoord viel in duigen door een momentje van Yuki Tsunoda en in zijn kielzog Perez.

"Tijdens de kwalificatie leek de balans van onze auto minder te worden, al was het in die laatste ronde wel weer aardig. Ik was ook bezig aan een goede ronde, totdat... tja, ik weet eigenlijk niet precies wat er voor mij gebeurde." Tsunoda ging eigenhandig de mist in en verraste de opkomende Perez. Doordat ook Verstappen moest liften, was zijn kans op pole verkeken. "Ik zag eerst veel stof en dacht dat er iemand was gecrasht. Er waren twee mannen naast de baan en ik vermoedde sowieso dat ze met gele vlaggen zouden zwaaien. Daarom hield ik in en dan is de ronde natuurlijk om zeep."

"Maar zelfs zonder goede balans denk ik dat we hier wel pole hadden kunnen pakken." Het zegt iets over de kracht van Red Bull, al viel het in de uitvoering niet op z'n plek. Dat begon al met het nodige werk aan de achtervleugel, al heeft dat volgens Verstappen geen invloed gehad. "We moesten wat repareren, er zat een scheur in de achtervleugel na de derde training. Maar toen de kwalificatie begon, was alles alweer normaal. Het is misschien niet ideaal, maar dit is volgens mij niet de reden dat we worstelden in de kwalificatie."

Desondanks is er nog niets verloren voor de WK-leider. Zo heeft Verstappen in Mexico nog geen pole-position achter zijn naam staan, maar trok hij er al wel tweemaal aan het langste eind. Het geeft aan dat pole niet alles zegt in Mexico-Stad. "P3 is natuurlijk niet ideaal, maar het is nog altijd beter dan de tweede startplek", duidt Verstappen op het belang van een slipstream. Gevraagd of hij Mercedes het vuur zondag aan de schenen kan leggen, luidt het antwoord dan ook. "Absoluut. In de race gebruiken we de zachte banden toch niet, dus dan hebben we nog veel om voor te vechten."

