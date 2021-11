Mercedes verrast met eerste startrij in Mexico, Verstappen P3

Red Bull werd voorafgaand aan het weekend als het te kloppen team aangemerkt en bevestigde de favorietenrol tijdens de vrije trainingen. Max Verstappen was op vrijdag met afstand de snelste, Sergio Perez was de rapste man in de laatste oefensessie. Met een 1.17.024 ging de thuisrijder twee tienden sneller dan zijn Nederlandse teamgenoot. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden in de afsluitende training de derde en vierde tijd en moesten beide ruim zes tienden toegeven op de snelste RB16B. Daarmee zag het er goed uit voor Red Bull voor de kwalificatie. Maar het pakte anders uit.

Q1: Stroll zorgt voor oponthoud

Voor aanvang van de kwalificatie werd er druk aan de achtervleugels van Verstappen en Perez gewerkt en bij de Nederlander was het werk nog niet helemaal gedaan toen de klok begon te lopen voor Q1. De klassementsleider was net op de baan toen de kwalificatie na zeven minuten moest worden gestaakt vanwege een crash van Lance Stroll. De Canadees, die door een motorische gridpenalty zondag sowieso achteraan zou starten, verloor de controle over zijn Aston Martin bij het uitkomen van de Peraltada en spinde bij het opkomen van het rechte stuk tegen de kunststof blokken. De achterkant van de AMR21 raakte als eerste de baanafzetting, alvorens de voorzijde een flinke smak maakte, waardoor de auto behoorlijk wat schade opliep. Stroll stapte ongedeerd uit maar werd vanwege de impact van de crash uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht.

De code rood betekende dat Verstappen en een flink aantal andere coureurs die net naar buiten waren gekomen voor een snelle ronde zonder rondetijd terug naar de pits moesten. Het stelde de monteurs van Red Bull in de gelegenheid om zich nog eens over de achtervleugels te ontfermen. Zij hadden hiervoor alle tijd, aangezien de Tecpro-barriers aan het begin van het rechte stuk hersteld moesten worden. Er zou trouwens niets mis zijn met de achtervleugels. Volgens het team was al het werk uit voorzorg.

Het duurde uiteindelijk bijna een half uur voordat de kwalificatie verder kon. Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging Verstappen rond in een 1.16.788, waarmee hij op dat moment zes tienden los was van de rest. Maar terwijl de Limburger na zijn snelle ronde terugkeerde naar de pits, ging de concurrentie nog even door. De omstandigheden op de baan leken aan het einde van Q1 flink te verbeteren, want bij het uithangen van de vlag gingen Bottas en Charles Leclerc nog sneller dan Verstappen door respectievelijk een 1.16.727 en een 1.16.748 op de klokken te brengen. George Russell was goed voor de veertiende tijd en dwong daarmee voor de zoveelste keer dit seizoen promotie naar Q2 af. Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin eindigden samen met de gecrashte Stroll aan de verkeerde kant van de streep.

Q2: Hamilton snelste

Bijna alle coureurs kwamen aan het begin van het tweede kwalificatiedeel op de medium compound naar buiten. Verstappen bracht een 1.16.483 op de klokken, waarmee hij na de eerste runs in Q2 bovenaan stond. Hamilton was met een 1.16.499 dit keer echter niet ver weg. Yuki Tsunoda, een van de coureurs die vanwege een motorwissel naar de achterkant van de grid gaat, was een van de weinigen die op de soft band de baan op was gekomen en reed met een 1.16.701 de derde tijd.

Met nog een paar minuten te gaan kwam iedereen terug op de baan voor een tweede run. Hamilton verbeterde zich op de medium band naar een 1.16.474, zodat hij Q2 bovenaan afsloot. Verstappen deed ter voorbereiding op Q3 een run op de soft band, ging derhalve niet voor een verbetering van zijn tijd en besloot de sessie als tweede. Tsunoda bleef met zijn eerdere tijd op de soft derde.

Antonio Giovinazzi gleed helemaal op het einde zijwaarts tegen de baanafzetting en zorgde zo voor een gele vlag. De Italiaan van Alfa Romeo kon op eigen kracht terug naar de pits, maar was met de veertiende tijd wel uitgeschakeld. Ook Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, George Russell (straf voor bakwissel) en Esteban Ocon (straf voor motorwissel) waren na Q2 klaar.

Q3: Red Bull stelt teleur

Verrassend genoeg gaan niet de Red Bulls aan kop na de eerste runs in Q3 maar de Mercedessen. Perez reed een 1.16.342, waar Verstappen onder dook met een 1.16.225. Bottas ging echter nog een klap harder door een 1.15.875 neer te zetten. Met die tijd had de Fin de voorlopige pole in handen doordat Hamilton bleef steken op een 1.16.020. Verstappen liet onderweg terug naar de pits weten dat de balans van de auto nog altijd niet geweldig was.

Met nog twee minuten op de klok meldde de top-tien zich terug op het circuit voor een laatste poging. Perez schoot wijd nadat Tsunoda voor hem een uitloopstrook was opgereden en was daarmee gezien. Verstappen zag het voor zich gebeuren, ging ervan uit dat er een gele vlag gezwaaid zou worden en verbeterde zich daardoor niet. Bottas en Hamilton slaagden er eveneens niet in om harder te gaan, maar bleven eerste en tweede, waardoor Mercedes zondag tegen alle verwachtingen in de complete eerste startrij bezet. Verstappen en Perez moeten het doen met 'slechts' de derde en vierde startplek.

Pierre Gasly was achter de twee leidende teams best of the rest met de vijfde tijd. De Fransman van AlphaTauri hield Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc op gepaste afstand. Tsunoda was negende in de kwalificatie, maar gaat dus naar de achterkant van de grid. Lando Norris reed geen serieuze tijd in Q3, aangezien ook hij door een motorstraf naar achteren wordt gezet.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

