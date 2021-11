Bottas verrast met pole in Mexico: “Auto was een genot om te rijden”

Twee weken nadat Max Verstappen de pole-position en de zege had gepakt in Austin op een baan die vooraf werd bestempeld als een Mercedes-circuit, blijken in het verleden behaalde resultaten ook in Mexico geen enkele garantie te bieden voor de toekomst. Het Formule 1-team van Red Bull was in Mexico ijzersterk uit de startblokken gekomen en de formatie uit Milton Keynes had zaterdagochtend in de derde vrije training nog een halve seconde voorsprong op Mercedes. In de kwalificatie waren de rollen echter omgedraaid en waren het opeens de beide Mercedessen die bovenaan de tijdenlijsten eindigden. Valtteri Bottas was de snelste in het eerste kwalificatiedeel en herhaalde die prestatie ook op het moment suprême in Q3. Een 1.15.875 leverde de Fin zijn negentiende pole-position op in de Formule 1.

“Het was een geweldige ronde. Vooral mijn eerste poging in Q3”, blikt Bottas terug op zijn eerste poging in het beslissende kwalificatiedeel die hem uiteindelijk ook de eerste startplek opleverde. “Ik kon de laatste sector niet bepaald evenaren in mijn tweede poging, maar ik denk dat mijn eerste poging in Q3 serieus een van mijn allerbeste rondjes was. Dat is een geweldig gevoel.”

Mercedes moest eerder in het weekend nog meer dan een halve seconde toegeven op de beide Red Bulls, maar de formatie van Toto Wolff heeft duidelijk een stap weten te zetten: “Vanochtend voelde het eigenlijk al best goed”, blikt de Fin terug op de derde vrije training, die hij op 0,684 van een seconde achterstand nog als vierde had afgesloten. “We kwamen in de eerste ronde wat snelheid tekort, maar met de hogere temperaturen in de middag viel het onze kant op denk ik. We hebben de boel ook proberen te optimaliseren met de bandentemperatuur en de afstelling. De auto was een genot om te rijden.”

Pole een kat in de zak?

Voor het rijden van de pole-position kreeg Bottas naast de gebruikelijke pole-trofee van Pirelli na afloop ook nog een replica van de helm van Juan Manuel Fangio, waarmee de Argentijn zeventig jaar geleden zijn allereerste wereldtitel pakte in de Formule 1. De Fin toonde zich enorm dankbaar voor het speciale geschenk, maar het is nog maar afwachten in hoeverre Bottas zich ook gelukkig mag prijzen met de eerste startplek. Met de extreem lange sprint naar de eerste bocht is zijn W12 zondag na de start namelijk een gemakkelijke prooi voor de auto’s die achter hem starten.

“Het is een lang, heel lang recht stuk”, weet ook Bottas. “Er zal dankzij de slipstream een goede kans liggen voor de auto’s die achter mij starten. Wij hebben dus een goede start nodig, maar voor het team is het geweldig dat we met twee auto’s vooraan staan. Hopelijk kunnen we dat ook vasthouden in de race.”

