Verstappen: Kwalificatie 'beetje rommelig' door motorprobleem

Na anderhalf uur training werden de coureurs op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari meteen in het diepe gegooid met de kwalificatie. Verstappen begon die sessie vrij gedegen met een derde plek in Q1, al bleek de achterstand op Mercedes toen al significant met acht tienden. In het tweede bedrijf leek het zoals aangegeven nog vele malen slechter te gaan. Tijdens zijn 'out lap' liet Verstappen via de boordradio weten dat de Honda-motor niet naar behoren functioneerde.

'Geen geweldige kwalificatie' door probleem in Q2

Red Bull liet in een eerste verklaring weten dat het vermoedelijk om een bougie heeft gelegen. Na een bezoekje aan de pitstraat, op voorspraak van Verstappen zelf, wist hij het vege lijf alsnog te redden. Met de druk behoorlijk op de ketel wist hij Q3 nota bene op mediums te halen, waardoor hij zondag ook op die compound mag starten. Eind goed al goed zou je denken, al is Verstappen nog niet helemaal tevreden. "Door dat moment is het niet echt een geweldige kwalificatie geworden voor ons", liet hij meteen na afloop weten. "We liepen door dat probleem een beetje achter de feiten. Een beetje een rommelige kwalificatie."

"Ik heb in Q1 maar twee vliegende ronden gedaan. Daarna wil je eigenlijk snel naar buiten en meteen die eerste run van Q2 afwerken. Maar toen kregen wij met dat probleem te maken, dat maakte het allemaal wat lastig. Uiteindelijk konden we op de mediums nog wel verder, maar je mist daardoor toch een goede referentie voor Q3." Normaliter had Verstappen zijn eerste run op gele banden afgewerkt, om in de slotfase van Q2 nog een keer op softs naar buiten te gaan. Dat is vooral handig 'om er te zijn' indien nodig, maar vormt ook meteen een opstap naar Q3.

Verstappen moest het noodgedwongen anders aanpakken en dat is het tijdsverschil met Mercedes in Q3 naar eigen zeggen niet ten goede gekomen. "Tijdens mijn eerste run in Q3 had ik niet veel grip. De tweede run ging beter, al bleef het lastig. Op zich is P3 niet slecht, maar had persoonlijk verwacht een beetje dichter bij Mercedes te zitten en ook om iets meer met hen te kunnen vechten. Maar door dat moment in Q2 zijn we de weg een klein beetje kwijtgeraakt." De negenvoudig Grand Prix-winnaar had niet meteen op pole-position gerekend, maar wel gehoopt op een kleiner gat. "Ik had natuurlijk niet verwacht om hen te verslaan, maar ik had gewoon iets dichterbij willen zitten en het iets spannender willen maken."

Circuit van Imola 'prachtig om op te rijden'

Los van het eigen ongemak met de Honda-motor heeft Verstappen wel genoten van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De Formule 1 brengt voor het eerst sinds 2006 weer een bezoek aan het circuit in Imola en dat kan de Limburger best bekoren. "Deze baan is echt cool. Het circuit is fantastisch om op te rijden. Ik dacht eerst dat het een beetje smal zou zijn voor onze huidige F1-auto's, maar dat valt best mee. Ik heb er echt van genoten en hoop dat we morgen ook een leuke race kunnen hebben."

