Bottas op pole, Verstappen overleeft technisch probleem voor P3

Voor het eerst in veertien jaar tijd wordt er dit weekend weer een Formule 1-race op het circuit van Imola verreden. En om het allemaal nog wat interessanter te maken werd er in de aanloop naar de kwalificatie maar één vrije training verreden. In plaats van twee keer een oefensessie van anderhalf uur op vrijdag plus een training van een uur op zaterdag, moesten de coureurs het dit keer doen met één sessie van negentig minuten op zaterdagochtend. Lewis Hamilton was de snelste in die ene training, maar Max Verstappen was niet ver weg.

Q1: Mercedes fier aan kop

In het eerste deel van de kwalificatie zat het aanvankelijk dicht bij elkaar. Hamilton begon met een 1.15.144, waar Charles Leclerc vervolgens onder ging met een 1.15.123, waarop Verstappen een 1.15.034 noteerde. Maar daarna haalde Hamilton uit door met een 1.14.574 een halve seconde afstand te nemen. Daar bleef het niet bij. De Brit verbeterde zich namelijk nog naar een 1.14.229, terwijl Bottas nog een fractie rapper wist te gaan dan zijn teamgenoot met een 1.14.229. Verstappen besloot Q1 met zijn eerdere 1.15.034 als derde, maar was wel acht tienden langzamer dan de Mercedes-rijders.

Onderaan worstelde Alexander Albon met de track limits, waardoor hij kort voor het einde nog helemaal onderaan stond. Op de valreep klom hij echter op naar de achtste stek in de tijdenlijst. Kimi Raikkonen dacht dat hij veilig was maar zag zijn snelste rondetijd geschrapt worden wegens track limits en viel zo terug naar de achttiende plek, waarmee de Alfa Romeo-rijder klaar was. Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen, Williams-rijder Nicholas Latifi en Raikkonens teamgenoot Antonio Giovinazzi konden eveneens uitstappen na Q1.

Q2: Problemen bij Red Bull

De tweede sessie van de kwalificatie verliep bij Red Bull bijzonder problematisch. "No power! It's not working, it's not working!", klonk het over de boordradio bij Max Verstappen, toen hij naar buiten was gegaan voor zijn eerste run. De Nederlander keerde zonder tijd te rijden terug in de pits. Er bleek een probleem te zijn met een bougie, waardoor de motor haperde. Normaal gesproken neemt het vervangen van een 'spark plug' een kwartier in beslag maar de monteurs van Red Bull leveren opnieuw een heldendaad door de reparatie in slechts enkele minuten uit te voeren. Verstappen had er kennelijk alle vertrouwen in dat het wel goed ging komen, want hij keerde op de medium band terug op het circuit. De Limburger perste er vervolgens een 1.14.974 uit, waarmee hij uiteindelijk zesde stond en veilig was voor Q3.

Alexander Albon stond na zijn eerste run eveneens in de gevarenzone. De Britse Thai, die onder grote druk staat bij Red Bull, was in de rondte gegaan bij de vijftiende bocht. Tijdens zijn tweede run was er echter een uitstekende 1.14.745, wat de vierde tijd bleek in Q2, achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die respectievelijk een 1.14.585 en een 1.14.643 reden op de medium band. Pierre Gasly zat er weer eens goed bij met de derde tijd. De Fransman stuurde zijn AlphaTauri naar een 1.14.681.

Opvallend genoeg was Q2 het eindstation voor de twee Racing Point-coureurs. Sergio Perez bleef steken op de elfde tijd, terwijl Lance Stroll slechts vijftiende was. Sebastian Vettel had ook een miserabele kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen eindigde achter Esteban Ocon en George Russell op P14.

Q3: Tiende verschil

De strijd om pole zou weer tussen Hamilton en Bottas gaan. De Brit deelde de eerste klap uit door een 1.13.871 op de klokken te brengen, waar de Fin net niet aan kwam met een 1.13.812. Verstappen nam plaats op zijn gebruikelijke P3, maar was met een 1.14.481 wel zeven tienden langzamer dan de Mercedes-rijders, nadat hij in de vorige kwalificaties juist dichter bij de Duitse fabrieksformatie leek te komen. Bij Albon bleef de kwalificatie moeizaam verlopen. Hij kwam tijdens zijn eerste vliegende ronde in Q3 buiten de baan bij de negende bocht, waardoor hij na de eerste runs zonder tijd tiende stond.

Hamilton verbeterde zich in zijn laatste ronde naar een 1.13.706, maar Bottas had dit keer wel een passend antwoord: 1.13.609. Zodoende was het de Fin die op het circuit van Imola voor de vierde keer dit seizoen de pole pakte, in plaats van dat Hamilton zijn tiende van het jaar behaalde. Verstappen verbeterde zich naar een 1.14.176, waarmee hij het verschil met de Mercedes-rijders teruggebracht naar een halve seconde. Gasly deed het uitstekend door de vierde tijd te produceren, waarmee hij zijn AlphaTauri naast Verstappen op de tweede rij zette. Daniel Ricciardo was maar een fractie langzamer dan de Fransman en vijfde. Albon ging in zijn laatste run nog naar de zesde tijd. Charles Leclerc. Daniil Kvyat, Lando Norris en Carlos Sainz vormen de rest van top-tien op de grid.



De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 13.10 uur.