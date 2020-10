Bottas glundert na 15de pole, Hamilton baalt van "slechte ronde"

Hamilton leek in de slotminuten van Q3 op het klassieke circuit van Imola op weg naar de pole en scherpte zijn eigen beste tijd nog licht aan, maar dat was buiten Bottas gerekend. Met zijn laatste poging haalde de Fin nog een tiende van de toptijd van zijn teamgenoot af.

Een vijftiende pole voor Bottas in de Formule 1 en eentje waarvan hij wel kon nagenieten. "Dit is een circuit waar ik echt van geniet. Het is prachtig als je hier voluit kan gaan. Ik zat te trillen in de auto", stelde Bottas, wiens mondkapje wellicht een brede grijns verborg. "Ik wist dat ik me in de laatste ronde nog moest verbeteren en vond hier en daar lichte winst waar het nodig was. Het is een geweldig gevoel wanneer zoiets lukt. Aan de tweede en derde bocht heb ik vandaag echt moeten werken en ik kreeg het pas op het einde voor elkaar. Met de laatste bochten ook. Ik had last van instabiliteit van de achterkant van de auto, maar ik wist dat ik het in de laatste ronde gewoon moest riskeren."

Bottas beseft dat hij zich zondag van zijn agressiefste kant zal moeten tonen, want de aanloop naar de eerste remzone is bijzonder lang. "Het is van de langste aanlopen op de kalender naar de eerste bocht, dus Lewis zal zeker jacht maken, maar hopelijk is mijn tempo goed."

Een strenge Hamilton sprak achteraf van een "bar slechte ronde", hoewel die slechts een tiende trager was dan de poletijd van Bottas. "Valtteri deed het geweldig, maar het was best een bar slechte ronde van mezelf", aldus Hamilton. "Dat kan gebeuren, je kunt het niet altijd perfect doen. Maar het circuit zelf is wel prachtig. De snelheiden zijn ongelooflijk, dus ik ben heel dankbaar dat we hier in Italië zijn en dat we deze prestaties kunnen leveren. Het was een echt uitdaging vandaag, maar ik heb ervan genoten."

Hamilton is op zijn hoede voor de dreiging van achteruit met Max Verstappen op de derde startplek, maar vreest dat we weleens een saaie race tegemoet zouden kunnen gaan. "Zij [Red Bull] zijn heel sterk op hun racestints, ja. Maar wat jammer is bij dit circuit is dat het prachtig is om op te rijden, maar ik ben er vrij zeker van dat je morgen een vrij saaie race gaat zien. Je kan inhalen op het rechte stuk, maar dat is vrij smal. Vanaf de eerste bocht is het treintje rijden. Hopelijk geeft de DRS ons enkele inhaalmogelijkheden in de eerste bocht, maar dan is er een serieus snelheidsverschil nodig. Maar het circuit zelf is ongelooflijk, zo worden ze niet meer gemaakt."

