Gasly knap naar vierde startplek: “Weten nu meer uit auto halen”

Afgelopen week maakte AlphaTauri wereldkundig dat Gasly ook in 2021 onderdeel blijft van het team. Red Bull gaf toe dat de Fransman geen enkel moment in beeld is geweest om de ploeterende Alexander Albon volgend seizoen te vervangen, maar zelf wist hij ook al een tijdje dat dit niet het geval was. “Ik moet toegeven dat ik al een tijdje wist van de beslissing, een aantal weekenden geleden al”, zei Gasly bij Sky F1 over zijn contractverlenging bij AlphaTauri. Het feit dat hij bij het Italiaanse team blijft, zorgt er echter niet voor dat hij zijn kop laat hangen.

In tegendeel: op Imola begon Gasly uitstekend met een vierde plek in de enige vrije training, waarna hij dat resultaat herhaalde in de kwalificatie. “Ik moet zeggen dat ik me de hele dag al goed voelde. De training was goed en voor de kwalificatie deden we kleine aanpassingen die de auto beter maakten”, blikte hij terug op de sessie. “In de kwalificatie lukte het om een aantal sterke ronden te rijden. Ik kon op de manier rijden zoals ik dat wilde en daardoor evenaarde ik mijn beste kwalificatie in de Formule 1. Daar ben ik erg blij mee.”

Gasly is op dit moment een van de mannen in vorm in de F1 met natuurlijk de zege op Monza, waarna nog een zesde plaats op de Nürburgring en een vijfde plaats op Portimao volgden. Ook op Imola is de vorm aanwezig. “Ik ben heel blij met de manier waarop we met de engineers werken. Zij geven mij ieder weekend een heel sterke auto”, geeft Gasly ook zijn team credits voor de prestaties die hij levert. “Ik denk dat we op dit moment iets meer uit de auto weten te halen omdat we het pakket iets beter kennen, en ik voel me ook goed. Ik denk dat de auto goed werkte, want Dany [Kvyat] stond ook in Q3. Tot nu toe is het een goed weekend geweest, dus hopelijk kunnen we morgen op een sterke manier afsluiten.”

De sterke prestaties van Gasly en teamgenoot Daniil Kvyat komen op het thuiscircuit van AlphaTauri, dat haar uitvalsbasis op zo’n vijftien kilometer afstand in Faenza heeft. Het is dus een belangrijke race voor het zusterteam van Red Bull Racing en dat beseft Gasly zich ook. “Italië lijkt ons om een of andere reden goed gezind, maar ik weet niet waarom. Hopelijk kunnen we de dag morgen op een sterke positie beëindigen en de strijd met Ferrari in leven houden, als dat mogelijk is.”