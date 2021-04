Max Verstappen heeft aangegeven graag een gesprek met wedstrijdleider Michael Masi te willen over hoe er tijdens de race met track limits wordt omgesprongen.

Dat hij na zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in de slotfase van de Bahreinse Grand Prix de instructie kreeg om de plek terug te geven, daar zegt de Red Bull Formule 1-coureur geen enkel probleem mee te hebben. Maar waar Verstappen zich drie weken geleden wel aan stoorde, is dat Hamilton vele malen wijd mocht gaan bij de vierde bocht, terwijl hij, nadat hij dat ook twee keer had gedaan, te horen kreeg dat het niet meer was toegestaan.

“Dit kan eenvoudig worden opgelost als je daar gewoon een muur neerzet of grind neerlegt”, merkte Verstappen donderdag op tijdens de persconferentie in Imola, waar het F1-seizoen 2021 dit weekend verder gaat met de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Dat zou enorm helpen. In de kwalificatie moesten we op de kerb blijven, dus dat deed ik ook in de race. Ik probeerde netjes te rijden. Maar toen hoorde ik dat Lewis gewoon wijd ging. Vervolgens deed ik dat ook twee ronden, waarna ik het niet meer mocht doen. Ik vind dat je het tijdens een race niet moet kunnen veranderen. Je mag wijd gaan of je mag dat niet.”

“Ik snap dat mijn inhaalactie buiten de baan niet toegestaan was, dat was prima”, vervolgde hij. “Maar als je niet op die manier een voordeel mag behalen als je aan het inhalen bent, waarom mag het dan wel als je in je eentje rijdt? Dat is volgens mij wat hier niet correct aan is. Dus daar gaan we als coureurs onderling over praten. En ook met Michael [Masi]. We zullen zien wat daar uit voort komt." Verstappen vond de situatie tijdens de race 'een beetje rommelig'. "Daarvoor was alles heel strikt en naar mijn mening ook goed, hoe alles werd aangepakt. Maar in de race ging Lewis dertig ronden lang wijd, waar je tijd mee kan winnen. Vervolgens probeer ik het twee ronden en krijg ik te horen dat het niet mag. Dus dat was een beetje vreemd. Maar dat van mijn inhaalactie, dat was volkomen begrijpelijk.”

Verstappen hoopt tijdens het gesprek met Masi duidelijkheid te krijgen voor de toekomst, de uitslag van de Bahreinse Grand Prix ligt immers vast. “Daar valt niets aan recht te zetten, omdat het toch al gebeurd is”, zei Verstappen korte tijd later tijdens zijn onderonsje met de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com. “Maar ik denk dat wel gewoon duidelijk moet zijn wat wel en wat niet mag tijdens een wedstrijd, als je op jezelf rijdt. Dat je niet mag inhalen buiten de limieten van de baan, dat is prima. Dat snap ik. Maar dan moet het eigenlijk ook niet mogen dat je wijd gaat als je op jezelf rijdt. Wat vooral apart was, was dat Lewis 21 keer wijd mocht gaan, waarna mij verteld werd dat ik dat ook mocht doen. Maar dan doe ik dat twee keer en wordt er gezegd dat het niet meer mag. Dan denk ik bij mezelf: dit is wel heel vaag. Voor de rest wil ik hier niet te veel meer over zeggen. Het is gebeurd.”

