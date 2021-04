Organisatie GP Miami zet nieuwe stap: Gemeenteraad akkoord

Al jaren wordt er gesteggeld over de komst van een tweede Amerikaanse Grand Prix naar de Verenigde Staten en dan vooral de stad in Florida. Een eerder initiatief om de race in Miami Dade County te houden werd door de buurt tegengehouden, maar promotor Stephen Ross en Formula One Group willen de race nu op het terrein van het in Miami Gardens gelegen Hard Rock Stadium – thuishaven van de Miami Dolphins – organiseren.

Die locatie is privéterrein van Ross en dus kan hij er redelijk vrijelijk doen wat hij wil, maar omwonenden hebben eind vorig jaar met succes protest aangetekend, vooral vanwege de verkeers- en geluidsoverlast die een Grand Prix-weekend met zich mee zou brengen.

Het dagelijks bestuur van Miami Gardens is voorstander van de komst van het evenement en heeft samen met Ross en de F1-organisatie een plan ingediend om de buurt tevreden te houden. Dat voorstel is nu dus door de gemeenteraad aangenomen. In het plan is onder andere opgenomen dat de Grand Prix niet op de openbare weg (met name Northwest 199th Street en Northwest 27th Avenue) komt, dat geen enkele sessie op een schooldag voor 14:30 uur zal starten en dat er sowieso niet na zonsondergang gereden mag worden. Ook worden geluidsschermen geplaatst, komt er een steunpakket van vijf miljoen dollar voor sociaal-maatschappelijke programma’s en krijgen omwonenden korting op kaartjes.

Met het akkoord komt de Grand Prix van Miami weer een stapje dichterbij. Met het oog op de Amerikaanse markt heeft een tweede race in de Verenigde Staten topprioriteit voor Formula One Group en Liberty Media. Een groep activisten is echter nog steeds fel tegen de komst van de Formule 1. Woordvoerster Betty Ferguson liet eerder al in een interview met The Miami Herald weten dat de groep door zal blijven vechten tegen het doorgaan van de race. "Het gaat in tegen alles waar de gemeenschap voor staat. Ik weet niet wie [de gemeenteraad] denkt te vertegenwoordigen als ze deze resolutie steunen, maar het zullen niet de omwonenden zijn."