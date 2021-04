Al sinds 2009 maakt Codemasters jaarlijks de officiële game van de Formule 1, maar F1 2021 is voor het bedrijf een bijzondere editie. Het is namelijk de eerste die wordt uitgebracht sinds de game-ontwikkelaar is overgenomen door Electronic Arts. Ten opzichte van F1 2020 biedt F1 2021 een aantal vernieuwingen, te beginnen met de lijst met circuits. Afgelopen jaar was er onder spelers van het spel veel vraag naar Imola en Portimao, die uiteindelijk wel op de kalender stonden maar niet aan F1 2020 werden toegevoegd. Bij de lancering van F1 2021 op 16 juli zijn er twintig speelbare circuits, waarbij Imola, Portimao en het nieuwe stratencircuit van Jeddah na de lancering als gratis update worden aangeboden.

De volgende grote verandering is de toevoeging van de spelmodus ‘Braking Point’ aan F1 2021. De gamer maakt in deze verhaalmodus ‘een epische reis’ terwijl ze proberen om van de Formule 2 naar de Formule 1 op te klimmen. De spelmodus moet de spelers laten proeven aan de levensstijl van de F1-coureurs, zowel op als naast het circuit. Onderdeel daarvan wordt ook de terugkeer van fictionele rivaal Devon Butler, die eerder in F1 2019 zijn opwachting maakte in de carrièremodus. “Braking Point is een spannende innovatie die al jaren in de maak is”, verklapte Lee Mather, de franchisedirecteur van de F1-games bij Codemasters. “We zijn trots dat we de ervaring van de game kunnen uitbreiden en spelers de kans kunnen geven om de hoogte- en dieptepunten van het leven in de F1 te ervaren. Braking Point transformeert de game en stelt de speler centraal in het grootste racespektakel ter wereld.”

Naast de toevoeging van Braking Point heeft Codemasters ook een nieuwe carrièremodus ontwikkeld, die het mogelijk maakt om online met een vriend een carrière te doorlopen. Tot nu toe was de carrièremodus slechts voor één speler geschikt. Ook biedt F1 2021 de mogelijkheid om de carrière te beginnen aan de hand van de op dat moment geldende tussenstand in het echte wereldkampioenschap. “We creëren meer keuzes en nieuwe manieren om te spelen”, aldus Paul Jeal, senior franchisedirecteur van de F1-games. “De Real-Season Start geeft spelers de kans om hun carrière te spiegelen aan het F1-seizoen. De toevoeging van de carrière met twee spelers brengt nieuwe uitdagingen naar de game. Spelers kunnen nu kiezen om coöperatief te spelen en te delen in het succes, of te strijden voor individuele glorie.” De laatste verandering is in de My Team-modus, die in F1 2020 debuteerde. Voor het eerst komen er zeven historische coureurs beschikbaar om op te nemen in je eigen team. Wie dat zijn wordt later bekendgemaakt.

F1 2021 is vanaf 16 juli te verkrijgen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, waarmee het de eerste F1-game voor de nieuwe generatie consoles wordt. Daarnaast is de game ook speelbaar op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Er komen twee versies van F1 2021: de standaard editie en een Deluxe Edition, die drie dagen eerder te spelen is. Beide versies zijn nu al te pre-orderen.