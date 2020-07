Verstappen voelt niet meer druk door nulresultaat in eerste race

De Red Bull-coureur werd afgelopen zondag al vroeg in de Grand Prix van Oostenrijk getroffen door een technisch probleem, waardoor hij de auto in de pits moest uitzetten. Een flinke tegenvaller uiteraard, helemaal in een seizoen dat vooralsnog uit maar tien wedstrijden bestaat. Meer druk ervaart Verstappen echter niet in de aanloop naar de tweede krachtmeting op de Red Bull Ring, ondanks de nulscore van vorig weekend. "Nee, ik voel niet meer druk", zei Verstappen bij Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. "Het is natuurlijk balen dat je uitvalt, maar je probeert altijd het beste uit elk weekend te halen en dat gaan we nu gewoon weer proberen te doen."

Wat betreft dat laatste was het begin in elk geval goed. Verstappen was de snelste op vrijdag en bovendien zo'n anderhalve seconde rapper dan een week geleden in de eerste trainingen. "Ik ben echt wel een stuk meer tevreden met de auto", blikte de Limburger terug op de start van het tweede raceweekend. "Het is eigenlijk gewoon een andere auto, als het gaat om hoe het aanvoelt. De wagen is veel voorspelbaarder, we hebben niet langer dat die opeens heel raar uitbreekt. Vorig weekend spinde ik in Bocht 1 en ging ik er een keer af in Bocht 6. Dat was puur omdat ik niet goed kon aanvoelen wat de auto ging doen. Dat kwam doordat de auto heel nerveus was en heel snel uitbrak. Dat hebben we nu totaal niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we wel een stap vooruit hebben gezet. Ik ga niet zeggen dat dat meteen genoeg is om Mercedes te verslaan in de kwalificatie. Maar we hebben in elk geval nu een auto die fijner is om mee te werken."

Aan het begin van de tweede oefensessie riep Verstappen dat hij geen vermogen meer had in de vierde en vijfde versnelling. Er bleek uiteindelijk weinig aan de hand. "Een engineer was gewoon vergeten een setting terug te zetten", aldus Verstappen. "Eenmaal terug in de pits zeiden ze al: 'Je moet even fail dit en dat doen'. En toen was het alweer goed. Dus ja, dat kan een keer gebeuren." Kort daarop reed Verstappen alweer snelle tijden. Al zag hij wel een paar keer een tijd geschrapt worden wegens 'track limits'. "Ik dacht persoonlijk dat ik binnen de lijnen zat", zei de achtvoudig Grand Prix-winnaar over de afgenomen rondetijden. "Maar dan weet ik nu in ieder geval wel wat de limiet is. Dus op zich is dat wel prima, dat het een keer gebeurt."

Kort voor het einde was nog te zien hoe Verstappen boos zijn hand omhoog stak naar Williams-rijder Nicholas Latifi. "Die gast rijdt twee seconden langzamer en dan gaat hij DRS gebruiken om mij achter zich te houden", lichtte Verstappen het moment toe. "Vervolgens haalde ik hem weer in en dacht ik: 'Ja, waar ben je nou mee bezig, maat!' Daar kan ik zo slecht tegen, tegen dit soort dingen." Al met al was Verstappen een stuk positiever dan een week geleden na de eerste trainingen. "Tevreden", vatte hij het gevoel van de vrijdag dan ook samen. "Maar het kan altijd beter natuurlijk. Ik kan tevreden zijn, maar het is nooit goed genoeg. We moeten altijd stappen proberen te blijven zetten en mogen niet achterover leunen, want we zijn er nog lang niet. Mercedes is nog altijd het te kloppen team. Dat weten we ook. Dus we moeten hard blijven werken."