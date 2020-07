Formule 1 Grand Prix van Stiermarken – Hoe laat begint het, op welke zender en meer

Het Formule 1-seizoen 2020 is officieel begonnen. En hoe! De Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring leverde een waar spektakelstuk af. Met drie safety cars, veel uitvallers en heel wat straffen werd het een race om niet gauw te vergeten. Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas bleef foutloos en pakte vanaf pole-position de zege. Max Verstappen kende een minder rooskleurige zondag en werd dankzij technisch malheur de eerste uitvaller van het seizoen. Ook regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kende geen vlekkeloos weekend en finishte na een tijdstraf als vierde.

Dit weekend gaat het racespektakel verder met de eerste Grand Prix van Stiermarken ooit. Door het coronavirus heeft de Formule 1-organisatie besloten om in de veilige ‘bubbel’ te blijven en twee races op hetzelfde circuit af te werken. Dat gebeurde nooit eerder in de historie. Omdat twee Grands Prix van Oostenrijk in hetzelfde jaar nogal verwarrend is, heeft men deze race omgedoopt tot GP van Stiermarken. In dit artikel vertellen we je alles over de race, hoe je de wedstrijd kunt kijken en hoe Formule 1 te streamen. Zit je in het buitenland en heb je moeite om een goede Formule 1-stream te vinden, dan kan je een VPN gebruiken om waar je ook bent Formule 1 te kijken.

Wanneer vindt de Grand Prix van Stiermarken plaats?

Datum: Zondag 12 juli 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

De Grand Prix van Stiermarken is de tweede race van het Formule 1-seizoen 2020. Het raceweekend start op vrijdag 10 juli 2020 met twee vrije trainingen van anderhalf uur. Op zaterdag volgt een vrije training van een uur, gevolgd door de kwalificatie om de startopstelling te bepalen. De GP van Stiermarken wordt verreden op zondag 12 juli 2020. De race start zondagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd en gaat over 71 ronden op de 4,318 lange Red Bull Ring in Spielberg. De race duurt maximaal twee uur.

Hoe kan ik de Grand Prix van Stiermarken kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd





Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 is in Nederland live te volgen via twee aanbieders. Wil je de race met Nederlands commentaar kijken, dan is Ziggo de enige optie. Klanten van deze aanbieder kunnen via Ziggo Sport (kanaal 14) het Formule 1-spektakel gadeslaan. Voor klanten met het betaalmodule Ziggo Sport Totaal kunnen ook via het speciale Racing-kanaal kijken. Heb je geen Ziggo-abonnement, dan is dit Sport Totaal-pakket met zes extra zenders alsnog aan te schaffen bij je eigen provider. De kosten bedragen 14,99 per maand. Via het Racing-kanaal kan je dan alle trainingen, de kwalificatie en de race live bekijken. Voordat men live overschakelt naar het circuit in Spielberg vindt vanuit de studio een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues wordt bijgestaan door een aantal gasten, waaronder voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Olav Mol. Normaliter is hij aanwezig op het circuit maar door de coronamaatregelen zal hij ditmaal verslag doen vanuit de studio. Datzelfde geldt voor zijn vaste pitreporter Jack Plooij. De uitzending van de race wordt niet onderbroken door reclames.

Wanneer je geen klant bent bij Ziggo of geen betaalmodule hebt afgesloten, is er een alternatief: RTL Deutschland. De Duitse zender brengt eveneens live verslag uit van de wedstrijd, ook zij hebben ervoor gekozen het team niet af te laten reizen naar Spielberg. De race wordt enkele malen onderbroken door reclames. RTL Deutschland is te vinden op kanaal 46 voor klanten van Telfort, KPN en XS4ALL. T-Mobile Thuis-abonnees vinden de zender op kanaal 397, Tele2-kijkers kunnen terecht op kanaal 223.

Kan ik de race streamen?

Wil je de Formule 1 online volgen, dan zijn er ook enkele opties. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij F1TV, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met het betaalpakket F1TV Pro kan je live alle trainingen, kwalificaties en races online streamen. Een jaarabonnement kost 64,99 per jaar en is gratis voor klanten van Ziggo met het Sport Totaal-pakket. Via F1TV Pro kan je zelf kiezen welke commentator je het liefste hoort. Uiteraard kan je kiezen voor Olav Mol maar ook alternatieven zoals Sky Sports zijn beschikbaar. Verder heb je toegang tot onboardcamera’s van alle coureurs, livetiming en boordradio’s.

Een tweede optie is de streamingsdienst van Ziggo Sport. Abonnees kunnen in heel Europa al live de uitzendingen volgen, niet-Ziggo-klanten kunnen een los Ziggo Sport Go-abonnement afsluiten. Dit kost 9,95 per maand en hiermee kan je live alle Formule 1-sessies volgen op je tablet, smartphone of laptop/pc. Dit abonnement is in heel Europa te gebruiken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

De hoogtepunten van de Grand Prix van Stiermarken zijn na de race te zien via het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. Binnen afzienbare tijd na de finish wordt een video gepubliceerd met de hoogtepunten, de crashes en de voornaamste gebeurtenissen, afgesloten met de volledige uitslag.

Weersverwachting Grand Prix van Oostenrijk

In hoeverre gaan de weergoden nog een rol van betekenis spelen? We vroegen het onze weerpartner Weerplaza.nl: “Zondag ziet het weer er prima uit. Misschien dat in de nacht of vroege ochtend nog een laatste bui valt, maar die kans is niet heel groot. De zon komt goed tevoorschijn, al neemt in de loop van de middag het aandeel wolken wel toe. De temperatuur komt zondagmiddag rond 19 of 20 graden uit.”