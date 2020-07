Ricciardo na harde crash in training: "Geen idee wat er misging"

De RS20 liep daarbij forse schade op, en ook Ricciardo zelf had last van de crash. Hij meldde zich trekkebenend bij het medisch centrum, maar kreeg daar te horen dat hem niets ernstigs mankeerde en dus mocht hij het hospitaal al snel weer verlaten. “Ik stootte mijn knie tegen de stuurkolom bij de impact dus die is wat gekneusd. Maar ze hebben het nagekeken en het is niets meer dan wat blauwe plekken. Alles is in orde", legt Ricciardo uit.

Eenmaal terug in de pitstraat kon hij nog steeds niet bevatten wat er mis was gegaan. “Die eerste volle snelle ronde ging eigenlijk prima tot aan bocht 9. Het moet een fout zijn geweest. Het gebeurde allemaal zo snel dat ik eigenlijk niet precies weet wat er misging. Ik stuurde in en verloor direct de auto. Dat gebeurt wel vaker met auto’s en ook in de Formule 1 dus dat is niets ongewoons. Ik ben oké, maar ik heb wel te doen met de jongens van het team."

"Maar goed, we moeten door”, vervolgde Ricciardo die in de eerste sessie nog als negende was geëindigd. “De auto voelde vanochtend prima, zeker tegen het einde [van de eerste training]. De tweede sessie zou interessant zijn geweest, maar we zullen morgen of zondag wel zien hoeveel snelheid we hebben.”

Hoewel de schade aan de Renault aanzienlijk was, heeft het team er alle vertrouwen in dat de bolide gerepareerd kan worden en dat de Australiër morgen kan starten. Renault had ondanks de klapper van Ricciardo wel een redelijke dag: Esteban Ocon pakte een bemoedigende tiende tijd in de tweede vrije training. Mocht er door het slechte weer dat wordt verwacht morgen of zondagochtend niet kunnen worden gekwalificeerd dan geldt de uitslag van de tweede vrije training als startopstelling voor zondag.

Met medewerking van Jonathan Noble