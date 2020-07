Hamilton verbaasd door achterstand: "Geen idee waar het aan ligt"

Tijdens de ouverture van vorige week heeft Mercedes het hele weekend een imponerend visitekaartje afgegeven. De zwartgemaakte Zilverpijlen waren in alle vrije trainingen bovenaan de tijdenlijsten te vinden met een één-tweetje. Deze vrijdag bleek het beeld iets anders te zijn. Red Bull Racing oogde iets sterker en Hamilton worstelde met zijn eigen auto. "Ik weet echt niet hoe dat komt, ik kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen", aldus Hamilton meteen na afloop van de trainingssessie.

"Het voelde eigenlijk best normaal, maar toch lag ik ineens heel ver achter. We hebben vanavond veel werk te verrichten om uit te zoeken waar het precies aan ligt", vervolgt de Mercedes-coureur zijn verhaal. "Het ging tijdens de eerste vrije training nog best goed. Aan het begin van de tweede vrije training ook nog wel, maar daarna werd het gek genoeg minder. En daarnaast zijn de anderen nu ook gewoon sneller, Valtteri heeft bijvoorbeeld wel een goed tempo te pakken. Ik hoop vooral dat het morgen weer wat beter gaat."

Ook teambaas Toto Wolff tast nog in het duister na deze klaagzang van Hamilton. "Als ik zou weten wat het probleem is...", verzucht hij in gesprek met de Oostenrijkse ORF. "Maar dat weet ik dus niet. De auto is 'all over the place' in de langzame en 'medium-speed' bochten. Gelukkig hebben we wel genoeg data en voldoende tijd om alles uit te zoeken." De verklaring voor het gat gaat volgens Wolff ook niet alleen maar schuil in de eigen inzinking. De concurrentie is ook sterker geworden. "Vergeleken met vorige week heeft Verstappen zichzelf verbeterd en zijn de Racing Points vooral enorm sterk. Verder is eigenlijk iedereen langzamer, wij ook."

Dat de uitslag van deze tweede training mogelijkerwijs - door onheilspellende weersverwachtingen - de startopstelling bepaalt, maakte het er volgens Wolff niet makkelijker op. "Daardoor waren we een beetje 'half zwanger' en dat kan natuurlijk niet. We zaten de hele tijd een beetje op twee gedachten te hinken en hebben uiteindelijk niet met het volle vermogen gereden, maar we hebben ook niet echt zitten cruisen. Laten ik zeggen dat we nu op een niveau hebben gereden waar we normaal niet op rijden op vrijdag. Maar goed: we tasten nu vooral in het duister over de tijden van Lewis, er moet haast wel een probleem zijn."