Massa houdt rekening met ontknoping à la Senna en Prost

Aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig voerden Ayrton Senna en Alain Prost in meerdere seizoenen een intense titelstrijd in de Formule 1. Twee keer, in 1989 (in het voordeel van Prost) en 1990 (Senna), viel de beslissing na een botsing tussen beide legendes. Felipe Massa houdt er rekening mee dat dit weekend in de seizoensfinale in Abu Dhabi hetzelfde gebeurt tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

“Ik denk dat het niet onmogelijk is”, zegt Massa op Interlagos, waar hij dit weekeinde in het Braziliaans Stock Car-kampioenschap racet, tegen Motorsport.com Brazilië. “Ik denk dat het zou kunnen, want we hebben gezien wat er in de laatste race is gebeurd. Met de keuzes die Verstappen in de laatste race heeft gemaakt, zou het kampioenschap misschien kunnen eindigen in een beslissing van de FIA.”

Verstappen en Hamilton, die met evenveel punten beginnen aan de Grand Prix van Abu Dhabi, botsten vorige week in Saudi-Arabië voor de derde keer dit seizoen. De Nederlander verdedigde zijn koppositie fel in Jeddah, waarbij hij in bocht 1 buiten de baan ging en daar in de ogen van de stewards voordeel van had. Nog voordat zij zich daarover hadden uitgesproken, wilde Verstappen de leiding al afstaan aan Hamilton. Daarbij reed Hamilton echter achterop de Red Bull. Volgens de stewards had Verstappen bij die actie te hard geremd, waarvoor ze hem tien seconden tijdstraf gaven. Dit bovenop een vijf seconden straf voor het eerdere incident in bocht 1.

Massa was als F1-ambassadeur in Saudi-Arabië en zag daar een stevige strijd tussen Mercedes en Red Bull en tussen Hamilton en Verstappen. “Het werd gedurende dat weekend steeds intenser en Verstappen ging misschien, naar mijn mening, zelfs een beetje over het randje. Wat er is gebeurd, is voor hem enigszins negatief, om naar de laatste race van het seizoen te gaan met evenveel punten als Hamilton.”

Mercedes heeft de laatste races namelijk de overhand, denkt Massa. “Alles wijst erop dat Mercedes een streepje voor heeft”, stelt de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “We zullen zien wat er in de laatste wedstrijd gebeurt. Wordt het een normale race of iets smerigs, waar het kan eindigen met een beslissing van de FIA. Dat is, zonder twijfel, niet goed voor de sport.”

Verstappen begint zondagmiddag vanaf pole-position aan de beslissende race van dit Formule 1-seizoen, met Hamilton naast zich op de eerste rij.