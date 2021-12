Hamilton voelt zich stukken beter dan voor duel met Rosberg in 2016

Voor de vierde keer komt Hamilton als kandidaat aan de start in een allesbeslissende manche. In 2010 verloor hij van Sebastian Vettel na een duel met daarbij ook Fernando Alonso en Mark Webber. In 2014 en 2016 streed Hamilton in de laatste race om de wereldtitel met Nico Rosberg. Dat laatste jaar won hij weliswaar de race, maar moest hij de wereldtitel aan zijn Duitse teamgenoot laten. Het is de enige nederlaag die Hamilton in het hybride-tijdperk van de Formule 1 leed.

Zondag neemt Hamilton het op tegen Max Verstappen, die zaterdag op sensationele wijze pole-position pakte voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Voor het eerst in 47 jaar staan de titelkandidaten bij aanvang van de laatste race op een gelijk aantal punten, al heeft Verstappen het voordeel wat betreft het aantal overwinningen. Hamilton moet derhalve jagen, maar zegt zich geweldig te voelen voor aanvang van de laatste race van het seizoen.

“Ik voel me heel anders”, reageerde hij op de vraag of er gelijkenissen zijn met de ontknoping van 2016. “Het is een heel ander scenario, echt heel anders. Ik voel me anders en stukken beter dan hoe ik me destijds voelde. Ik zit er goed in.” Gevraagd naar uitleg wilde Hamilton niet verklaren waarom hij zich zoveel beter voelt dan in 2016, maar verklaarde wel dat hij mentaal gewoon een stuk sterker is. “Dit is andere weerstand in het leven en op dit moment ben ik gewoon een stuk blijer dan destijds.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft alle vertrouwen in zijn kopman, die zondag ten opzichte van Verstappen op de hardere band van start gaat. Hij verwacht een jagende Hamilton die in strategisch opzicht een streepje voor heeft op Verstappen: “We hoeven niets tegen Lewis te zeggen, ik denk dat hij boos is over wat er vandaag gebeurd is. Dat is goed voor de motivatie in de race, hij mag op hem [Verstappen] jagen. We staan nu op achterstand, maar soms moet je daar de positieve kant van zien en beoordelen dat het geen slecht startpunt is.”

F1-update: Terugblik op de kwalificatie en vooruitblik op de race