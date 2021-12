Na een prachtige Formule 1-carrière van negentien jaar, die in 2010 en 2011 kort onderbroken werd door een uitstapje naar de rallysport, komt er na dit seizoen definitief een einde aan de loopbaan van Kimi Raikkonen in de koningsklasse van de autosport. De Fin, bijgenaamd The Iceman, vindt het wel welletjes en hangt zijn helm aan de wilgen na de Grand Prix in Abu Dhabi. Raikkonen is met 349 GP-starts de recordhouder. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2007 door wereldkampioen te worden bij het team van Ferrari. Raikkonen bleef de toenmalige McLaren-coureurs, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, voor met slechts een punt verschil. In zijn gehele loopbaan reed Raikkonen voor Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus en Alfa Romeo. Bij het laatstgenoemde team sluit de Fin het af. Met het vertrek van Raikkonen verliest de F1 een legendarische coureur, die voor ontzettend mooie en grappige momenten heeft gezorgd. Motorsport.com heeft een aantal op een rij gezet.

"Just leave me alone, I know what to do"

Raikkonen zegeviert tijdens de Grand Prix van Abu in 2012.

Misschien wel de meest bekende uitspraak van de Fin werd gedaan tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2012. Raikkonen ging aan de leiding van de wedstrijd, toen de safety car naar buiten kwam. Zijn engineer meldde hem op de hoogte te houden van de omstandigheden, Raikkonen reageerde meteen geïrriteerd: "Just leave me alone, I know what to do." Niet veel later werd de Lotus-coureur verteld om alle vier de banden op temperatuur te houden. Hier reageerde de kampioen nog feller op: "Yes, yes, yes, yes... I'm doing all the time. You don't have to remind me every ten seconds." Uiteindelijk won Raikkonen de wedstrijd, zijn eerste sinds de Belgische Grand Prix van 2009, en op het podium sloot Kimi de race in eigen stijl af. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard vroeg, hopend op een prachtig antwoord, naar zijn emoties. Raikkonen antwoordde droog: "Die heb ik nu niet echt om eerlijk te zijn."

Raikkonen tovert lach op gezicht van jonge fan

Raikkonen geeft jongetje dag van zijn leven tijdens de Spaanse GP in 2017.

De Grand Prix van Spanje in 2017 was voor Raikkonen na de eerste bocht al voorbij. De 42-jarige coureur kwam in aanraking met Red Bull-coureur Max Verstappen in de eerste bocht en viel uit vanwege forse schade. Terwijl Kimi probeerde terug te keren naar de pits gingen er televisiebeelden van een huilend jongetje de hele wereld over. Gezien zijn kleding een Raikkonen-fan. De organisatie besloot het ventje naar de paddock te halen om daar zijn grote held te ontmoeten. De tranen werden omgetoverd naar een lach. Het jongetje verliet met een gesigneerde Ferrari-cap het circuit. Leuk feitje is dat het gastje nu ook kart en met nummer 7 rijdt. Het startnummer van zijn held.

Raikkonen dronken op FIA-gala

Vettel en Raikkonen nemen prijzen ontvangst op het FIA-gala in 2018.

Wie zijn biografie heeft gelezen weet dat de Fin wel van een drankje houdt. Dit werd duidelijk zichtbaar op het FIA-gala van 2018 toen de coureur, daar nog actief voor Ferrari, zijn prijs mocht ophalen op het podium. Al klappend en hangend aan teamgenoot Sebastian Vettel nam hij deze in ontvangst. Ook na afloop van het gala in Rusland, toen de rijder handtekeningen uitdeelde aan de fans, was duidelijk te zien dat Raikkonen een slokje op had.

Raikkonen kijkt Grand Prix op eigen jacht af

Raikkonen wandelt naar zijn jacht tijdens de Monaco GP.

Monaco, een van de bekendste stratencircuits op aarde, was ook in 2006 aanwezig op de Formule 1-kalender. Raikkonen kwam in dat jaar uit voor het team van McLaren en moest na vijftig rondjes zijn auto al brandend naast de baan parkeren. In plaats van dat hij achterop een scooter naar de paddock werd gebracht, liep hij een aantal honderd meter naar zijn eigen jacht, genaamd One More Toy. De McLaren-coureur had schijnbaar weinig trek in een overleg met zijn engineers en de pers. Hij trok zijn shirt uit en keek de race op zijn eigen boot verder af met vrienden.

Raikkonen gaat voor een ijsje in een tropische regenbui

De F1-grid tijdens de rode vlag door de harde regen op het Sepang International Circuit.

Tijdens de Grand Prix van Maleisië in 2009 regende het hard. Heel hard. Diverse coureurs spinden van de baan af en dus was het voor de wedstrijdleiding reden genoeg de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. En waar de meeste coureurs in hun auto bleven zitten en overleg hadden met hun engineer, wist Raikkonen al hoe laat het was. Hij had zich inmiddels ontdaan van zijn overall en liep in een polo en korte broek naar de vriezer om een ijsje te pakken. Dit tot grote hilariteit van onder andere Timo Glock, die voor Toyota reed. Het voorgevoel van Raikkonen was goed: de wedstrijd werd niet hervat en de Fin eindigde die GP als negende. Jenson Button kroonde zich voor BrawnGP als winnaar in die wedstrijd, waarin uiteindelijk halve punten werden uitgedeeld.

Raikkonen wint het Formule 1-kampioenschap

Raikkonen wint de Formule 1-titel in 2007 op het circuit van Interlagos.

En uiteraard mag zijn belangrijkste jaar in de Formule 1 niet vergeten worden. Het is 21 oktober als de koningsklasse de laatste race van het seizoen aandoet op het circuit van Interlagos. Rookie Hamilton betreed het circuit die zondag als leider in de WK-stand, met een voorsprong van vier punten op teamgenoot Alonso en zeven op Raikkonen. Echter wordt de Brit geteisterd door een versnellingsbakprobleem, die hij middels een reset weer weet op te lossen. Het kost de Engelsman dusdanig veel tijd dat hij achttiende komt te liggen. Na een knokpartij finisht Hamilton de race als zevende. In alle hectiek is Raikkonen inmiddels opgeklommen naar de eerste positie. De Fin wint de race, met teammaat Massa op de tweede plek. Alonso finisht als derde. Het eindresultaat is voor The Iceman uiteindelijk genoeg om de titel, min of meer onverwachts, veilig te stellen. Zou hij die avond ook wat drankjes hebben gehad?

De indrukwekkende statistieken van Kimi Raikkonen

Aantal Formule 1-seizoenen 19 Aantal Grands Prix 352 Aantal Grand Prix-starts* 349 Aantal kampioenschappen 1 Aantal overwinningen 21 Aantal pole-positions 18 Aantal podiums 103 Aantal snelste ronden 46 Aantal uitvalbeurten 71 Aantal punten** 1873 Aantal ronden aan de leiding 1305 *Drie Grands Prix startte Raikkonen niet **Vanaf 2010 gold een nieuwe puntentelling