Brundle stellig: "Wedstrijdleiding moet gezond verstand gebruiken"

Sergio Perez, George Russell en Fernando Alonso reden in Austin alle drie met een beschadigde F1-auto rond. Allen werden zij niet gewaarschuwd en in eerste instantie niet bestraft door de stewards. Dit was tegen het zere been van het Haas Formule 1-team. Kevin Magnussen kreeg in Canada, Hongarije en Singapore de meatball-vlag en werd alle keren gesommeerd de pitlane te bezoeken om de loshangende endplate te laten verwijderen. De Amerikaanse formatie besloot na de finish protest aan te tekenen tegen Red Bull Racing en Alpine. Checo kwam ermee weg, maar de stewards vonden de afgebroken spiegel van Alonso dusdanig onveilig dat deze een dertig seconden straf ontving. Hiermee belandde de Alpine-coureur buiten de top-tien en verloor daardoor belangrijke punten.

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle begrijpt maar al te goed waarom rijders en teams pleiten voor meer consistentie. "Het zijn racers", zegt Brundle bij Sky Sports. "Ik neem het ze niet kwalijk. Zij [Haas] wilden consistentie en duidelijkheid. Ook om hun punten met Magnussen te maximaliseren. Na de race werd besloten om het protest tegen Alonso te handhaven. Na al zijn avonturen en moed kreeg Alonso een straf en zakte hij van de zevende naar de vijftiende plaats. Dat doet Alpine ook nog eens pijn in hun strijd met McLaren." Alpine is tegen de straf ingegaan. De uitkomst hiervan wordt donderdag in Mexico bekendgemaakt.

Brundle stelt dat de wedstrijdleiding gezond verstand moet gebruiken bij het uitdelen van waarschuwingen en straffen. "Regels zijn regels en ik ben het er vaak mee eens dat deze strenger moeten worden toegepast, maar dat moet wel gepaard gaan met gezond verstand vanuit het perspectief van een racer", zegt Brundle bij Sky Sports. "Beslissen wiens beschadigde voorvleugel veilig genoeg is en wiens vleugel niet, is nogal subjectief. Bijvoorbeeld Felipe Massa weet maar al te goed hoe het is om geraakt te worden door afgebroken onderdelen."

Brundle feliciteert Red Bull

Het emotionele weekend van Red Bull Racing werd afgesloten met het winnen van het kampioenschap bij de constructeurs. Volgens Brundle deed het team precies wat de overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz heeft gewild. "Mijn felicitaties aan Red Bull", vervolgt de F1-analist, die zag dat zijn landgenoot Lewis Hamilton voor het eerst in 2022 een serieuze kans kreeg op een overwinning. "Na zijn fantastische optreden lonkte een eerste zege, maar zijn auto op de harde band kon niets beginnen tegen de Red Bull op mediums. Aan het einde waren de banden, de hogere topsnelheid en een vastberaden Max Verstappen simpelweg te snel voor hem. De laatste updates hebben de beide coureurs [van Mercedes] in ieder geval hoop op een langverwachte overwinning gegeven."

Video: Motorsport.com blikt met oud-Alpine-engineer Ramon Drost terug op F1 Amerika