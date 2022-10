De zaak werd na afloop van de Formule 1-race in Austin aanhangig gemaakt door het Haas F1 Team. De Amerikaanse equipe diende een protest in tegen zowel Fernando Alonso als Sergio Perez, omdat zij in hun ogen met een onveilige auto zouden hebben gereden. De stewards bogen zich over beide zaken en oordeelden in het geval van Alonso, die zijn rechter zijspiegel verloor na de botsing met Lance Stroll, dat Haas een zeer valide punt had. Zij besloten Alonso dan ook te bestraffen met een stop and go-penalty van tien seconden, die als een race is afgelopen wordt omgezet in een tijdstraf van dertig seconden.

Door deze straf zakt Alonso in de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix van de zevende naar de vijftiende plaats, waarmee er voor Alpine dure WK-punten verloren gaan. Het team is immers met McLaren in een gevecht verwikkeld om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. De uitspraak van de stewards betekent dat Esteban Ocon, die als elfde aan de finish was gekomen, opschuift naar de tiende plaats, waarmee Alpine alsnog een puntje overhoudt aan de race in Austin. Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda, die respectievelijk achtste, negende en tiende waren geworden in de race, profiteren eveneens van de straf voor Alonso.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner legde bij de stewards uit dat teammanager Peter Crolla tot twee keer toe contact had opgenomen met de racedirectie om het probleem bij de Alpine onder de aandacht te brengen. Hij kreeg te horen dat ernaar gekeken werd. Niettemin bleef een zwart en oranje vlag, die een team verplicht de rijder naar de pits te halen om het probleem met de auto te verhelpen, voor Alonso uit. De zijspiegel bungelde eerst een aantal ronden los alvorens van de auto te vallen. Daarmee was sprake van een onveilige situatie, aangezien de spiegel in potentie een andere coureur had kunnen verwonden, zo beaamde FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer. Daarnaast merkte Bauer op dat het wat hem betreft ook niet veilig is om met maar één spiegel te rijden.

De stewards zijn kritisch op het handelen van racedirecteur Niels Wittich, van wie juist bekend is geworden dat hij ook de laatste drie races voor zijn rekening zal nemen. In hun beslissing laten de stewards namelijk weten dat zij ‘zeer verontrust’ zijn over het feit dat Alonso geen zwart en oranje vlag gezwaaid kreeg, of dat het team via de radio werd verzocht om het probleem op te lossen. Echter, het is volgens hen nog altijd de eindverantwoordelijkheid van het team om te zorgen voor een veilige auto. En daar was bij Alonso geen sprake van, aldus de stewards. Alan Permane, de sportief directeur van Alpine, voerde nog aan dat tijdens de Japanse Grand Prix van 2019 Lewis Hamilton en Charles Leclerc door mochten rijden met een spiegelprobleem, maar de stewards stellen dat daar geen precedentwerking vanuit gaat. Ook argumenten als dat Alonso geen schuld had aan het feit dat zijn spiegel los was komen te zitten en dat de Spanjaard door het team op de hoogte werd gehouden over het gat naar de auto achter hem, werden door de stewards van tafel geveegd.

Red Bull van Perez niet onveilig

Haas had dus ook een protest ingediend tegen Perez, die volgens het Amerikaanse team eveneens met een onveilige auto zou hebben gereden. De voorvleugel van de Mexicaan raakte in de openingsfase van de race beschadigd bij een inhaalactie op Valtteri Bottas. Een van de endplates kwam los te zitten en viel uiteindelijk van de Red Bull. Haas betoog dat zij voor een vergelijkbare situatie dit seizoen al drie keer een zwart en oranje vlag hebben gekregen.

Bauer verklaarde echter dat Red Bull contact met hem had opgenomen nadat de endplate van de auto was gevallen en gedetailleerde foto’s van de vleugel naar hem had gestuurd. Op basis daarvan oordeelde hij dat de auto niet in onveilige staat verkeerde. Nikolas Tombazis, hoofd technische zaken bij de FIA, ondersteunde de conclusie van Bauer, waarna de stewards dit protest ongegrond verklaarden.

Video: Fernando Alonso en Lance Stroll botsen tijdens de F1-race in Austin