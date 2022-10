Haas dient protest in tegen Red Bull en Alpine na GP van Amerika

Zowel Sergio Perez als Fernando Alonso was in de Amerikaanse Grand Prix met een beschadigde auto op pad. De Mexicaan miste zijn wing endplate aan de rechterkant na een touché en Alonso verloor zijn spiegel, nadat die al enige tijd los bungelde. Dat laatste was natuurlijk een direct gevolg van de crash met Lance Stroll. De Aston Martin-coureur bewoog nogal laat naar links, waardoor Alonso geen kans meer had om hem te ontwijken en een stukje op twee wielen over de baan vloog. Dat de Spanjaard de race nog kon voortzetten, mocht een wonder heten, maar het gebeurde wel met een gehavende bolide.

Het team van Haas is na afloop gefrustreerd dat beide coureurs geen meatball-vlag hebben gekregen van de wedstrijdleiding. In dat geval hadden Perez en Alonso meteen naar binnen gemoeten om de schade te laten repareren ofwel het loshangende onderdeel te laten verwijderen. Begin dit jaar heeft Haas-coureur Kevin Magnussen wel meermaals zo'n vlag gezien, tot grote frustratie van Guenther Steiner. De ongepland vroege pitstop was immers een streep door de rekening en het uitblijven van dezelfde werkwijze in Austin vindt Haas een gebrek aan consistentie. "Het is toch bullshit dat ze het nu niet doen?", liet Magnussen bijvoorbeeld optekenen.

Er moet echter wel gezegd dat het protest tegen Red Bull en Alpine vooral bedoeld is om een signaal af te geven. Red Bull en Alpine valt op het eerste oog niet veel te verwijten. Het uitblijven van de meatball-vlag is vooral een zaak van de wedstrijdleiding, waardoor de woede zich daar eerder op moet richten dan op rivaliserende teams. Desalniettemin moeten afgevaardigden van Red Bull en Alpine op het matje komen om hun kant van het verhaal te doen.