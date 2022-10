Alpine tekent protest aan tegen straf Alonso: Haas miste deadline

Het Haas F1 Team tekende na de race in Austin protest aan tegen de auto’s van Sergio Perez en Fernando Alonso. De Mexicaan reed bijna de gehele wedstrijd met een voorvleugel waar de rechter endplate van verdwenen was, na een aanvaring met Valtteri Bottas tijdens de openingsfase van de Grand Prix. De Spanjaard raakte na een botsing met Lance Stroll zijn rechter zijspiegel kwijt.

De stewards oordeelden dat Alonso met een onveilige auto heeft gereden en besloten hem daarom een stop and go-penalty van tien seconden te geven, die na een race wordt omgezet in een tijdstraf van dertig seconden. Hierdoor gaat de tweevoudig wereldkampioen in de uitslag van de zevende naar de vijftiende plek en is hij de zes WK-punten die hij had gescoord, weer kwijt.

Alpine is het niet eens met de uitspraak en heeft laten weten protest aan te tekenen. Het team deelt in een statement mee dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en dat de auto na de botsing met Stroll structureel veilig was om mee te rijden. “De FIA heeft het recht om een zwart en oranje vlag te zwaaien tijdens de race, als ze menen dat een auto onveilig is. In ons geval hebben ze de auto beoordeeld en besloten de vlag niet te gebruiken”, meldt Alpine. “Bovendien is de auto na de race legaal verklaard door de technisch gedelegeerde van de FIA.”

Alpine kan niet in beroep gaan tegen de tijdstraf zelf. Het team gooit het protest dan ook op het feit dat het protest van Haas te laat was ingediend. “Het protest is 24 minuten na de deadline ingediend en had daarom niet in behandeling mogen worden genomen. En om die reden zou de straf ongeldig moeten worden verklaard.” De stewards maakten in hun beslissing wel melding van het feit dat het protest van Haas 24 minuten na de deadline was gekomen, maar stelden dat het in dit geval niet mogelijk was om aan de deadline te voldoen en om die reden de zaak in behandeling te nemen. Als de stewards het protest van Alpine toelaten, dan zal er waarschijnlijk voor de volgende race, die komend weekend in Mexico plaatsvindt, een nieuwe zitting plaatsvinden.

Video: De zware klapper van Fernando Alonso en Lance Stroll in Amerika