Vijf rookies tijdens VT1 F1 Mexico: AlphaTauri zet Lawson in

Alle Formule 1-teams zijn sinds dit jaar verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrijdagse training voor een van de Grands Prix. Alfa Romeo heeft na het inzetten van Theo Pourchaire in de Verenigde Staten als eerste team voldaan aan deze eis. Acht van de overige negen teams hebben allemaal één keer een debutant ingezet en hebben zodoende nog drie races de tijd om aan de verplichting te voldoen, terwijl Alpine nog twee keer een nieuwkomer moet laten rijden. Doordat de GP van Brazilië daar niet voor geschikt is vanwege het sprintrace-schema, staat vast dat in Mexico en Abu Dhabi de nodige rookies zullen worden ingezet.

Zo is inmiddels duidelijk dat er aanstaande vrijdag maar liefst vijf nieuwkomers worden ingezet tijdens de eerste training voor de Mexicaanse GP. AlphaTauri heeft woensdag als vijfde team bevestigd dat dit gaat gebeuren. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull laat Liam Lawson plaatsnemen in de bolide die normaal gesproken door Yuki Tsunoda bestuurd wordt. Lawson is dit jaar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 2 en bezet met alleen het raceweekend in Abu Dhabi voor de boeg de zevende plek in de tussenstand. Zijn achterstand op Logan Sargeant, de nummer drie, is echter maar 12 punten. Eerder dit jaar heeft Lawson al een vrije training gereden voor AlphaTauri: tijdens VT1 in België nam hij het stuur over van Pierre Gasly.

Lawson voegt zich in Mexico-Stad dus bij een viertal andere rookies die deelnemen aan de eerste training. Maandag maakte Alpine nog bekend dat Jack Doohan in Mexico en Abu Dhabi wordt ingezet. In een eerder stadium onthulden Williams en Haas F1 Team al dat respectievelijk Sargeant en Pietro Fittipaldi - die in 2020 al twee F1-races reed maar toch nog als rookie geldt - hun opwachting maken op Autodromo Hermanos Rodriguez. Ook Mercedes voldoet aldaar aan de verplichtingen door Nyck de Vries voor de tweede keer in de W13 te laten rijden.

Afgelopen vrijdag vestigde de Formule 1 al een record met maar liefst vijf invallers tijdens de eerste training van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat gebeurt tijdens de eerste oefensessie in Mexico opnieuw, ware het niet dat er toch een verschil is met de training op het Circuit of The Americas. Daar betrof het vier nieuwkomers én voormalig Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi, terwijl het op Autodromo Hermanos Rodriguez gaat om vijf rookies.