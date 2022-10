Afgelopen weekend kwamen op vrijdag, zaterdag en zondag bij elkaar maar liefst 440.000 Formule 1-fans naar het Circuit of The Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daarmee scherpte de omloop nabij Austin het record voor meeste bezoekers tijdens een GP-weekend aan, dat het zelf in 2021 al had verbeterd tot 400.000 toeschouwers. Het is tekenend voor de enorme groei in populariteit die de sport de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, mede dankzij het grote succes van de Netflix-serie Drive to Survive. Met die serie kreeg het grote publiek een echt kijkje achter de schermen, iets wat onder voormalig F1-topman Bernie Ecclestone nog onmogelijk leek. Toch is het precies die ontwikkeling die volgens Max Verstappen verantwoordelijk is voor het huidige succes van de koningsklasse.

"Ik denk dat iedereen zich afvroeg waarom er hier niet echt een kickstart was. Maar ik denk dat de mensen de afgelopen jaren iets meer inzicht hebben gekregen, ook door Netflix. Ik denk namelijk dat de sport tot enkele jaren geleden heel gesloten was, je kon niet echt in de buurt van de teams komen", verklaart Verstappen het succes van F1 in de Verenigde Staten. "Alles wordt nu denk ik iets opener en doordat Netflix iets meer inzichten biedt, begin je ook beter te begrijpen wat er gebeurt. Je ziet niet langer alleen auto's rondjes rijden. Dat is denk ik waarom mensen tegenwoordig aangetrokken worden tot F1. Je kan het duidelijk zien: het gebeurt over de hele wereld, maar vooral in de VS zie je dat de populariteit enorm groeit."

'Krankzinnige' eerste sector geeft COTA 'old-school' DNA

Volgend jaar racet F1 drie keer in de Verenigde Staten, want Las Vegas voegt zich dan bij Miami en Austin. COTA werd in 2022 voor de tiende keer bezocht en is in die periode uitgegroeid tot een populair circuit onder de coureurs. "Ik was er nog niet bij toen we hier in 2012 begonnen, maar het is een geweldig circuit. Bij de meeste nieuwe circuits mis je een beetje het DNA van de old-school circuits, maar deze baan komt daar heel dicht bij in de buurt doordat de eerste sector krankzinnig is", geeft Verstappen aan waarom hij graag naar Texas afreist. "Natuurlijk zijn er enkele langzame bochten, maar het is een circuit waarop je goed kan racen en ik denk dat de meeste coureurs hier graag komen. Er komen veel mensen op af, veel grote bedrijven ook. Ik kom hier altijd graag en het is indrukwekkend om te zien hoe de stad is gegroeid sinds ik hier in 2014 voor het eerst kwam voor een VT1."

Lewis Hamilton, die in 2021 en 2022 achter Verstappen tweede werd in Austin, onderschrijft de bevindingen van de tweevoudig wereldkampioen. "Toen we in 2012 voor het eerst naar Austin kwamen, had ik hier een geweldige race. Het is heel, heel dicht bij de stad. Als je nu de stad ingaat, zie je overal groei en nieuwe gebouwen, nieuwe hotels. Er is zoveel groei en er komen meer en meer mensen. Door de jaren heb ik steeds meer van de stad gezien en ik voel me hier heel erg thuis. Dit jaar was waarschijnlijk mijn favoriete verblijf hier. Ik verbleef een beetje aan de rand van de stad en keek iedere dag op de stad uit. Dit is absoluut een plek waar ik zou kunnen wonen."

