Max Verstappen en Red Bull Racing besloten in Mexico de Formule 1-verslaggevers van Sky Sports niet te woord te staan. Dit naar aanleiding van een aantal uitspraken van pitreporter Ted Kravitz. Een week eerder in Austin repte de verslaggever meermaals dat Lewis Hamilton vorig jaar bestolen was van zijn achtste wereldtitel. Voor Verstappen was de maat vol: hij besloot het gehele weekend niet meer met Sky Sports en alle aftakkingen te praten. Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix werd de tweevoudig wereldkampioen gevraagd naar de Sky-boycot. Volgens de Red Bull-coureur is er al het hele Formule 1-seizoen geen respect, waarbij Verstappen aanstipte dat dit met name door één persoon kwam. De F1-kampioen stelde dat dergelijke uitspraken alleen maar voor meer haat zorgen.

Martin Brundle, die als Formule 1-analist werkzaam is bij de Britse tak van Sky Sports, springt op de bres voor zijn collega. "Voor alle duidelijkheid: Ted Kravitz, mijn vriend en collega in de afgelopen 26 jaar, heeft mijn volledige steun", staat te lezen in het bericht van Brundle. "Een persoonlijk gesprek is de enige manier om problemen en geschillen op te lossen in de meedogenloze smeltkroes van de Formule 1-paddock. We hebben allemaal meningen en taken uit te voeren, zo is het leven."

Ook Sky Sports Duitsland en Italië kregen op het Autodromo Hermanos Rodriguez niemand van Red Bull bij de microfoon. Teambaas Christian Horner bevestigde in Mexico-Stad dat Red Bull in Brazilië 'gewoon' weer met Sky Sports in gesprek gaat. Volgens de Brit was Verstappen erg kwaad over het voorval in de Verenigde Staten en was er volgens de Limburger geen sprake van een objectief verslag. Daarop besloot de Oostenrijkse formatie solidair te zijn en net als Verstappen ook niet meer te praten met de dames en heren van de Britse, Duitse en Italiaanse televisiezender.