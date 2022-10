Max Verstappen verklaart Sky-boycot: "Het is een keer genoeg"

Er was de afgelopen dagen veel te doen om het feit dat Max Verstappen besloten had om geen interviews meer aan Sky Sports te geven. De directe aanleiding is een opmerking die verslaggever Ted Kravitz maakte aan het einde van het Amerikaanse Grand Prix-weekend. Tijdens het bij Formule 1-fans uiterst populaire Ted’s Notebook suggereerde hij tot twee keer toe dat Lewis Hamilton vorig jaar beroofd zou zijn van zijn achtste wereldtitel.

Het was voor Verstappen de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. “Dit jaar zijn ze constant, bijna op dagelijkse basis, niet respectvol naar mij geweest, en dan voornamelijk één persoon”, zegt de tweevoudig wereldkampioen. “Het is genoeg geweest. Ik accepteer het niet langer. Je kan niet in het verleden blijven leven. Je moet een keer verder.”

Volgens de Red Bull-coureur leiden uitlatingen zoals die in Austin zijn gedaan alleen maar tot meer haat en nijd onder Formule 1-fans. “Social media is een zeer giftige plek en als je de hele tijd dat soort dingen roept op tv, maak je het alleen maar erger in plaats van dat je probeert om het beter te maken”, aldus Verstappen. “Als je respectloos naar me blijft doen, dan komt er een keer een moment dat ik het niet langer tolereer. Daarom heb ik besloten om geen vragen van ze te beantwoorden.”

Red Bull solidair

Het team van Red Bull toonde zich solidair met Verstappen. Ook teambaas Christian Horner sprak afgelopen weekend dus niet met Sky Sports. “We waren erg teleurgesteld over een serie denigrerende opmerkingen die op Sky zijn gemaakt. Om die reden besloten we om een weekend pauze van ze te nemen”, zegt hij tegenover onder andere Motorsport.com. “Ze moeten meer gebalanceerd zijn in hun verslaggeving. Het commentaar is uitstekend, maar in sommige andere items doen ze te veel aan sensatie.” Horner heeft het idee dat Red Bull anders wordt benaderd dan de andere F1-teams. “Ik denk dat Red Bull soms een makkelijk doelwit is.”

De ban, die ook gold voor de Duitse en Italiaanse Sky-zenders, was alleen voor de race in Mexico, verduidelijkt Horner. “Het was alleen voor dit weekend, om onze onvrede te laten blijken over de partijdige opmerkingen die soms voorbij komen en de beschuldigingen die soms aan ons adres worden gedaan. Bij de volgende race zal alles weer normaal zijn. We willen alleen een grens trekken en duidelijk maken dat bepaalde dingen niet acceptabel zijn.”

Horner bevestigt dat in Austin een grens was bereikt. “Als je zegt dat iemand van een kampioenschap is beroofd, dan is er volgens ons geen sprake van onpartijdige verslaggeving. Max was er erg kwaad over en als team staan we volledig achter hem. Wij waren er net zo boos over als hij. Gedurende het seizoen zijn er meerdere dingen geweest die we hebben aangekaart. Wat ons betreft hebben we nu ons zegje gedaan... Door niet ons zegje te doen.”

