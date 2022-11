In Mexico kreeg Red Bull Racing de straffen te horen naar aanleiding van het overschrijden van het budgetplafond in het Formule 1-seizoen 2021. De Oostenrijkse formatie werd gesommeerd om binnen 30 dagen na de uitspraak een boete van zeven miljoen dollar te betalen. Tevens wordt de aerodynamische testtijd voor 2023 gereduceerd met tien procent. Hierdoor mag Red Bull minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen is blij dat de FIA en Red Bull tot een akkoord zijn gekomen en daarmee de zaak is afgedaan. "Bij sportieve en technische reglementen zijn dergelijke beslissingen vaak een stuk helderder. Bijvoorbeeld als de auto onder het gewichtslimiet zit of een coureur buiten de baan komt. In de financiële regelgeving is er altijd een grijs gebied. Dit is dan ook de reden dat de FIA twee niveau's van overschrijding van het budgetplafond kent: klein en groot."

Wel stelt Hakkinen in zijn column voor Unibet dat het team flink is aangepakt. "De straf voor Red Bull vanwege een kleine overschrijding is aanzienlijk. Naast de financiële en aerodynamische straf, is het voor hen als team een heel ongemakkelijke ervaring geweest. De positieve kant is dat geen enkele renstal dit in 2023 wil herhalen. Hoewel het een zeer lastig en controversieel moment was voor Red Bull, zal het de Formule 1 op de lange termijn alleen maar ten goede komen. Elke teambaas wil hoe dan ook dit soort negatieve publiciteit in de toekomst voorkomen."

Verstappen verbreekt record

Uiteraard werd er ook gewoon geracet op het Autodromo Hermanos Rodriguez en ook op het asfalt was de hoofdrol weggelegd voor Red Bull, nu in positieve zin. Max Verstappen tekende in Mexico-Stad voor alweer zijn veertiende zege van het seizoen. "Het is een ongelofelijk seizoen voor Max en Red Bull. Ze hebben onwijs veel vertrouwen in zichzelf, de auto en de strategie", vervolgt Hakkinen. "Het is te bizar om in één seizoen veertien Grands Prix te winnen. Dit hebben we nooit eerder gezien. Het is een geweldig resultaat voor Max en zijn team. Ze kunnen eenvoudig Brazilië en Abu Dhabi aan dat rijtje toevoegen. Je ziet aan de derde plek van Sergio Perez dat de marges minimaal zijn, maar Max zit op een compleet ander niveau."

Video: Giedo van der Garde analyseert bij Motorsport.com de Mexicaanse GP