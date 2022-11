Bij de Formule 1-race in Mexico-Stad begon Max Verstappen vanaf pole-position op de zachte band, en de twee Mercedessen achter hem startten op medium. In de eerste stint kon Lewis Hamilton Verstappen goed volgen. Na zijn pitstop niet meer, want met de harde band kon de Brit niks meer uitrichten. Verstappen reed op zijn medium band volledig weg bij Hamilton. George Russell had in de andere Mercedes hetzelfde probleem met zijn harde band.

Giedo van der Garde denkt dat Mercedes het anders aan had moeten pakken. “Het was stom! Want als je een rijder op plek twee en drie op de grid hebt en je weet dat je gewoon mee kan doen voor de overwinning, dan had ik de strategieën sowieso gesplitst”, aldus die analist bij Viaplay tegenover Motorsport.com. “Ik had gewoon gezegd: degene die vooraan start, start op softs, en degene daarachter start op medium. Ik vind het niet een hele slimme keuze van Mercedes. Normaal gesproken zijn ze de afgelopen jaren strategisch heel erg sterk en maken ze weinig fouten, maar dit jaar is het wat minder. Ze hebben het niet goed onder controle. Ook de keuze die ze in Mexico hebben gemaakt was niet slim. Ze hebben die overwinning weggegooid. Ik denk dat als Lewis Hamilton op soft gestart was, hij beter had kunnen aanhaken en misschien een undercut had kunnen doen op Verstappen. Hij had meer het gevecht aan kunnen gaan. Hij had de pace, alleen werkten die harde banden voor hem niet heel erg goed.”

Problemen met temperatuur

Van der Garde denkt dat een zege voor Hamilton eventueel mogelijk was geweest bij een keuze voor soft. “Zeker wel. Max [Verstappen] had natuurlijk alles onder controle en was echt wel snel. Ik weet zeker dat hij nog wel een paar tienden per ronde in de pocket had. Maar Lewis had een betere kans gehad als ze wel op de soft waren gestart en vervolgens naar de medium waren gegaan. Je zag dat Lewis ook echt snel was aan het begin en echt aan kon haken bij Max, vooral op de mediumbanden. Toen hij eenmaal geswitcht was naar de harde band hoorde je hem constant klagen. We weten natuurlijk dat Mercedes problemen heeft om op de juiste temperaturen te zitten met zo’n band. Als je dan naar de harde band gaat, is het normaal gesproken sowieso moeilijker om die temperatuur te behouden. Je zag zondag ook dat dit niet helemaal goed ging.”

George Russell reed langer door op de medium banden en twijfelde al of de harde banden de slimme keuze waren. Zijn team vertelde hem dat de Red Bulls het uiteindelijk lastig zouden krijgen. Van der Garde vindt dat ze naar de jonge Brit hadden moeten luisteren. “Russell had uiteindelijk wel gelijk. Als je ziet wat [Daniel] Ricciardo heeft gedaan, hij is op medium gestart en is toen naar soft gegaan, dat was goed. Hij was gewoon echt snel. Russell had daarvoor nog de banden. Hij kan heel snel schakelen door in een race toch iets anders te denken dan wat er van tevoren is besproken. Als je dan in zo’n scenario zit, denk dan: ‘laten we het gewoon proberen’. Als je het niet probeert, gebeurt er ook niks. Ze wisten natuurlijk al dat die harde band niet helemaal oké was bij Lewis Hamilton. Hij zat vooral te klagen in die eerste ronden dat die band niet op temperatuur kwam. Dan denk je toch als strategisch man bij Mercedes: ‘laten we dan een andere strategie pakken’? Ik vind het jammer, want uiteindelijk had Russell wel gelijk in wat hij zei tijdens de race.”