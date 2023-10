Herbert snapt beslissingen Red Bull niet: "Lawson is de toekomst"

Liam Lawson is sinds de Grand Prix van Nederland Formule 1-coureur. De Nieuw-Zeelander schoot snel in een AlphaTauri-overall, nadat Daniel Ricciardo daar op vrijdag zijn hand brak en Lawson het restant van dat weekend moest afmaken. Inmiddels is de F1-carrière van Lawson vier Grands Prix oud, met als voorlopige hoogtepunt de negende plek in Singapore. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert ziet in een Lawson een groot talent en meent dat Red Bull verkeerde keuzes heeft gemaakt.

"Ik ben echt onder de indruk van wat ik tot nu toe van Lawson heb gezien. Waarom? Omdat hij zich in een zeer korte tijd heeft aangepast aan de F1-wereld. Ik vind het vooral gaaf om te zien dat hij instapt en meteen levert", zegt de Brit bij Motorsport Magazine. "Het komt eigenlijk zelden voor dat iemand een auto in handen krijgt en meteen doet wat eigenlijk verwacht wordt. Lawson laat zien dat hij snel is als er druk op de ketel staat. Hij moet zich namelijk bewijzen dat hij het waard is om in de auto gehouden te worden. Hij had niet de luxe zich in te werken." Herbert haalt vervolgens het treffen in Singapore aan, een van de meest uitdagende banen op de F1-kalender. Daar deed Lawson het hele weekend niets verkeerd. "Hij scoorde zijn eerste WK-punten in zijn derde Grand Prix. Yuki Tsunoda doet het ook goed, maar ik heb het gevoel dat Liam de leiding bij AlphaTauri al heeft overgenomen. Voor mij heeft hij een stoeltje verdiend voor 2024."

Een stoeltje bij AlphaTauri of Red Bull Racing voor volgend F1-seizoen kan Lawson echter vergeten. De renstal uit Faenza bevestigde onlangs Tsunoda en Ricciardo voor 2024. Iets dat de drievoudig GP-winnaar niet begrijpt. "Ik ben het niet eens met de beslissing om Ricciardo terug te halen voor volgend jaar. Is hij de toekomst? Nee, Liam is de toekomst. Ik snap dat Daniel niet echt de tijd heeft gehad om zich te bewijzen voor zijn polsbreuk, maar in de tijd daarvoor was er in ieder geval niet die wow-factor en die was er wel met Liam. Hij heeft iets dat hem extra speciaal maakt. Ik denk dat de AlphaTauri-line-up Lawson-Tsunoda moest zijn. Het is in principe een juniorenteam dat jong talent moet brengen."

De voormalig coureur van onder meer Benetton, Sauber en Stewart was al in de opstapklassen onder de indruk van Lawson, maar zag dat de consistentie om voor het kampioenschap te gaan ontbrak. Volgens Herbert telt echter maar een ding: "En dat is hoe je antwoordt als je een F1-kans krijgt", gaat hij verder. "Michael Schumacher met Jordan in Spa 1991 is altijd een mooi voorbeeld. Bam. Hij stond er meteen. Naar zo'n impact is Helmut Marko op zoek als hij een coureur binnenhaalt. Sommigen zeggen dat Nyck de Vries meer tijd had moeten krijgen, maar in de eerste seizoenshelft gebeurde het gewoon niet bij hem. Zijn periode voor F1 was indrukwekkend, maar in F1 had hij nooit zo'n knal."

Lawson naar Red Bull in 2025?

Max Verstappen rijdt nog tot in ieder geval eind 2028 voor Red Bull Racing, maar de kans is groot dat Sergio Perez na volgend F1-seizoen vertrekt. Een gedegen opvolger is nog niet gevonden en mannen als Charles Leclerc lijken niet vrij te komen. "Dat brengt ons terug bij Lawson", zegt Herbert. "Is hij geen optie voor het topteam? Hij had volgend jaar een kans kunnen krijgen bij het juniorteam, om in 2025 promotie te krijgen om Perez te vervangen. Het kan echter ook helemaal anders lopen, waar Lawson inmiddels al achter is. Je moet je kans pakken en er altijd klaar voor zijn. Dat is niet alleen de werkwijze van Marko, dat is de wet van de Formule 1."

Video: Lawson gaat gevecht aan met Verstappen in Singapore