Max Verstappen: Niet makkelijk om constant te zijn in F1

Dit jaar zijn de constante resultaten van de combinatie de grote factor waardoor het kampioenschap de kant van Max Verstappen en Red Bull Racing op valt en het verschil naar de concurrentie zo ontzettend groot is, maar dat is volgens de coureur niet iets wat zomaar behaald is. In de Red Bull-podcast Mind Set Win verklaart de nu nog tweevoudig wereldkampioen hoe bijzonder het is dat bijna elk weekend het maximale aantal aan punten gescoord worden.

"Het is niet makkelijk om [de constantheid] voor elkaar te krijgen", aldus de 26-jarige Verstappen. "Er zullen weekenden zijn die moeilijker voor je zijn, maar het gaat erom hoe je met die moeilijke situaties omgaat." Vanaf het begin van het seizoen was duidelijk dat Red Bull Racing er erg goed voor stond. Toch kwamen er zware weekenden voorbij, zoals die in Singapore waar tot nu toe de enige niet-Red Bull-zege geboekt werd. "Het gaat erom dat je dan het maximale uit de situatie kan halen", vertelt Verstappen over de manier waarop hij met de zware weekenden omgaat. "Zo kan je ervoor zorgen dat het toch een goed weekend is." De man uit Hasselt weet het niet vanzelfsprekend is dat zulke processen in werking gaan: "Het is een continue gang van zaken. Je leert telkens beter hoe je dit soort dingen aan kan gaan."

Hoewel het voor Red Bull en Verstappen erg goed gaat en er op dit moment vaker wel dan niet gewonnen wordt, weet de Nederlander maar al te goed dat er ooit een moment komt waar zijn hegemonie doorbroken wordt. Juist daarom geniet de Red Bull-rijder van het huidige succesvolle momentum. "Uiteindelijk verlies je meer dan dat je wint", aldus Verstappen, die dit jaar in zestien races al dertien keer als eerste over de meet kwam. "Ik heb heel wat [races] in F1 verloren voordat ik begon met winnen. Ik ben ook door de fase gegaan waarin ik niet kon winnen en nu dat we winnen moeten we daar erg van genieten, zolang het nog duurt."