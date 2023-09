In principe leken Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo wel redelijk zeker van een plek bij AlphaTauri voor het Formule 1-seizoen 2024, maar het sterke invallen van Liam Lawson deed de geruchtenmolen weer op volle toeren draaien. In Faenza heeft men de knoop echter doorgehakt. Het Italiaanse team bevestigt in de aanloop naar de kwalificatie van de Grand Prix van Japan dat Tsunoda en Ricciardo volgend jaar inderdaad voor de formatie uitkomen. Eerstgenoemde gaat voor zijn vierde jaar bij het opleidingsteam van Red Bull Racing en tevens zijn vierde jaar in de Formule 1.

"Ik ben zeer verheugd aan te kondigen dat ik voor het Formule 1-seizoen 2024 bij AlphaTauri blijf", zegt Tsunoda over het verlengen van zijn contract. "Ik kijk ernaar uit om verder te strijden en samen te werken met het team en Daniel. Natuurlijk zal ik de rest van het seizoen en daarna zoveel mogelijk pushen om als coureur progressie te blijven boeken. Ik ben Honda en Red Bull dankbaar voor hun doorlopende steun en vertrouwen in mij. Ook ben ik heel blij en dankbaar om de samenwerking voort te zetten."

Ricciardo keerde half 2023 al terug bij AlphaTauri, nadat hij eerder in 2012 en 2013 voor het team uitkwam. Die terugkeer verliep niet geheel probleemloos, want in Zandvoort brak hij zeven botjes in zijn hand. Ondanks de goede invalbeurt van Lawson mag de Australiër in 2024 echter een heel seizoen voor het Italiaanse team racen. "Ik vind het geweldig om volgend jaar weer met Yuki te rijden en de reis met Scuderia AlphaTauri voort te zetten. Na de vooruitgang die we al hebben geboekt en de plannen voor de toekomst, is het een spannende tijd voor het team. We zijn aan het bouwen en dat geeft een goed gevoel. Er is nog veel werk te doen, maar we gaan de goede kant op en er is veel om naar uit te kijken. Kom maar op met 2024!"

De bevestiging van AlphaTauri betekent dat er nog maar één F1-vacature is. Bij Williams wordt op dit moment gekeken of het volgend jaar wel door wil met de Amerikaan Logan Sargeant. Lawson baalt ongetwijfeld, aangezien de 21-jarige coureur onlangs zei niet naar de reservebank terug te willen. Vooralsnog lijkt het er echter wel op dat dit gaat gebeuren, want in het persbericht meldt AlphaTauri dat de Nieuw-Zeelander volgend jaar een reserverol vervult bij zowel Red Bull Racing als AlphaTauri.