De redenen waarom Andretti als elfde F1-team werd gekozen

Op 2 februari van dit jaar zette de FIA het aanmeldingsproces voor nieuwe Formule 1-teams open en al gauw meldden er zich zeven geïnteresseerden bij de autosportfederatie. Andretti Global is het enige team dat het hele proces doorliep en kreeg maandag definitief groen licht van de FIA om op de grid te komen. Alleen een goedkeuring vanuit de FOM scheidt de Amerikanen nog van een toetreding tot de koningsklasse van de autosport. Zes andere aanmeldingen werden afgewezen, om verschillende redenen

In eerste instantie waren zeven teams geïnteresseerd. Onder andere voormalig BAR-teambaas Craig Pollock zat bij die zeven, maar ook een miljardair uit Hongkong genaamd Calvin Lo maakte zijn interesse kenbaar. Zelfs een Zuid-Koreaanse aanmelding onder de naam van Panthera werd ingediend. Al de zeven aanmeldingen kwam door de eerste schifting heen, waarbij een bedrag van 20.000 dollar op tafel gelegd moest worden. Ook moesten ze een officiële brief inleveren waarmee ze hun interesse kenbaar maakten, maar in de brief moest ook worden vermeld wie de aandeelhouders en wie de directeuren en de CEO van het team waren, met daarbij ook hun cv.

Na dit papierwerk kregen de aanmeldingen nog een flinke vragenlijst teruggestuurd en werd er direct nog eens 280.000 dollar extra gevraagd. Daar haakten de teams van Pollock, Lo en Panthera af, waardoor er nog vier teams overbleven: Andretti, Hitech, Rodin Carlin en LKYSUNZ. Het echte harde werk voor de FIA begon daarmee pas, want toen werden de documenten diepgaander geanalyseerd. Zo werd er gekeken of de aanmeldingen haalbaar waren en of de ingeleverde vragenlijsten naar waarheid ingevuld waren. De drie teams die afgewezen werden, Hitech, Rodin en LKYSUNZ, kregen daarop te horen dat hun aanmelding afgekeurd werd. Dat was geen eenvoudige keuze, want het moest goed onderbouwd worden. Als dat niet werd gedaan, was de kans groot dat de autosportfederatie voor de rechter zou worden gesleept. Tot op heden zijn de afgewezen kandidaten akkoord gegaan met de afwijzing, dus die dans is de FIA ontsprongen.

Afwijzingsgronden

Voor Hitech leek de weg richting het F1-veld open, maar nadat bekend werd dat de Kazach Vladimir Kim de financierder van het project was begon de FIA grote vraagtekens te zetten. Zijn achtergrond was te dubieus, waardoor de autosportfederatie dat mogelijk als reden heeft aangedragen om deze aanmelding af te wijzen.

LKYSUNZ had mogelijkerwijs op basis van hun diversiteitsplannen goede kansen gehad, want voor het eerst nam de FIA een goed diversiteitsplan als vereisten op in de aanmelding. Ook ecologische duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de federatie. Een van de mogelijke redenen waarom de Aziatische kanshebber toch afgewezen werd is dat CEO Benjamin Durand niet overtuigend genoeg de plannen kon presenteren. Het team liet eind september nog een stuiptrekking zien door bekend te maken dat zij een miljard dollar ter beschikking hadden gekregen van een investeerder uit Florida om daarna te verklaren dat ze 600 miljoen dollar inschrijfgeld wilden betalen, maar dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat. De federatie kreeg het idee dat de Zuid-Aziatische renstal daarmee suggereerde dat zij door middel van het hoogste bod de plekken zouden verdelen. Hoewel Durand zijn excuus daarvoor aanbood, was de FIA er klaar mee. Tel daarbij op dat LKYSUNZ al wist dat het plan afgewezen was en de autosportfederatie was zeer in hun eer geraakt door het persbericht.

Voor Rodin Carlin was het vanaf het begin af aan duidelijk dat het een heel lastige opgave zou worden. De Nieuw-Zeelandse formatie wilde graag vanuit het thuisland opereren en dat zou hoe dan ook een gigantische logistieke operatie worden. Al helemaal gezien de duurzame toekomst die de FIA beoogd was voor Rodin al snel de deur dicht. Financieel gezien was het natuurlijk ook een groot probleem, want reken maar na hoeveel een jaar lang heen en weer vliegen naar Nieuw-Zeeland wel niet kost. Ook de belofte dat een zitje gereserveerd zou worden voor een vrouwelijke coureur - met Jamie Chadwick als grootste kanshebber - was niet overtuigend genoeg.

Dat laat alleen Andretti Global over. Zij hadden zowel de duurzaamheid als de diversiteit gecoverd, maar ook de financiële kant ziet er buitengewoon goed uit. Ook dat General Motors als motorenbouwer aan de renstal verbonden is, valt bij de FIA in goede aarde. Nu is het voor de Amerikaanse renstal alleen nog zaak om de FOM te overtuigen, wat nog een hele opgave kan worden.

