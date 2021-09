Hamilton wint: “Maar dit is een droomresultaat voor Verstappen”

Zowel Hamilton als Verstappen werden zondag op het Sochi Autodrom flink aan het werk gezet. De Mercedes-coureur mocht de race als vierde aanvangen, maar verloor bij de start een aantal plaatsen en zat vervolgens lang klem achter de McLaren van Daniel Ricciardo. Ondertussen moest Verstappen zich vanaf de laatste startplek een weg naar voren zien te vechten, maar na een sterke eerste stint had de Nederlander de Mercedes van Hamilton halverwege alweer in het vizier.

Na de pitstops was Hamilton eindelijk verlost van Ricciardo en kon hij koers zetten richting die andere McLaren van leider Lando Norris. De jonge Brit leek af te stevenen op zijn allereerste Grand Prix-zege, totdat een regenbui in de slotronden de race op zijn kop zette. Norris besloot de gok te wagen en bleef op de baan, maar de regen zette door waardoor Hamilton – die op aanraden van zijn team wel naar de intermediates was gewisseld – alsnog aan de haal ging met de zege. De honderdste overwinning van de Mercedes-rijder was daardoor eindelijk een feit.

“Het heeft zo lang geduurd om aan de honderd te komen. Op een bepaald moment was ik er niet eens meer zeker van of hij ooit nog wel zou komen”, sprak Hamilton direct na de race. De Brit werd vervolgens gefeliciteerd door Norris, die volgens de regerend wereldkampioen niets dan lof verdient. “Lando doet het echt geweldig. Hij had een waanzinnige snelheid vandaag en hij doet het zo goed bij McLaren. Het voelde dan ook bitterzoet om mijn oude team voor me te zien rijden. Ze doen het echt goed en hebben de vorige race nog gewonnen. Aangedreven door een Mercedes-motor doen ze het fantastisch, het is mooi om die weer herenigd te zien.”

Hamilton betwijfelt of zege zonder regen mogelijk was geweest

Een dag nadat hij op een opdrogende baan nog de pole-position door de vingers zag glippen, werd Hamilton zondag wel geholpen door de weergoden. De Mercedes-rijder denkt namelijk niet dat hij op een droge baan de McLaren van Norris in had kunnen halen: “Het team maakte aan het einde een geweldige call. Ik wilde Lando niet laten gaan, maar ik wist natuurlijk niet wat het weer zou gaan doen. Uiteindelijk ben ik het team en al die mannen en vrouwen in de fabriek zo dankbaar.”

“Het zou erg moeilijk zijn geworden om Lando in te halen, hij had echt een geweldige snelheid en heeft ook de snelste ronde gereden. Het zou niet eenvoudig zijn geweest om hem in te halen, tenzij we wat verkeer zouden hebben gehad of als hij een fout zou hebben gemaakt, maar die heeft hij de hele middag niet gemaakt. Toen kwam de regen en zoals ik al zei, heeft het team het toen geweldig gedaan. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor.”

Droomresultaat voor Verstappen

Uiteindelijk deelde Hamilton het podium niet met Norris, maar met titelrivaal Verstappen en met Ferrari-coureur Carlos Sainz. Daardoor scoorde de Mercedes-coureur slechts zeven punten meer dan de Nederlander, waardoor hij nu maar twee punten voor Verstappen staat in het kampioenschap. “Het was lastig vandaag, ik verloor een hoop terrein bij de start en probeerde gewoon uit de problemen te blijven. Max moet het geweldig hebben gedaan door vanaf de laatste plek naar P2 te rijden.”

“Ik heb natuurlijk geen invloed op wie er achter mij finisht. Dit moet een droomresultaat zijn voor Max natuurlijk, maar ik ben dankbaar voor deze punten.”