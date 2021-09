Horner looft Verstappen: "Maakte zelf de call voor intermediates"

Formule 1-wedstrijden op het Sochi Autodrom houden meestal niet over qua amusementswaarde, maar de editie van 2021 mag er absoluut zijn. In het droge was de race al onderhoudend en regen in de slotfase zorgde al helemaal voor een spektakelstuk. Het maakte dat Lando Norris op hartverscheurende wijze kopje onder ging, maar ook dat Verstappen vanaf P7 nog naar het podium kon springen. "Dit voelt als een overwinning voor ons", valt Horner bij onder meer Motorsport.com Nederland maar meteen met de deur in huis.

Het komt ook doordat Red Bull voor de race met eigen simulaties heeft gewerkt en die modellen aantoonden dat het podium buiten schot zou blijven. "Voor de race leek P5 het maximale haalbare en daarvoor moest ook nog eens alles mee zitten. Dat leek dus echt het optimale. Om dan met P2 naar huis te gaan, is gewoon fantastisch en veel meer dan verwacht. Enkele ronden voor de chaos dachten we eerlijk gezegd nog aan P6", vervolgt Horner zijn gesprek met de schrijvende pers. "Om een tweede plaats mee te pakken en meteen van die motorwissel af te zijn, is beter dan dat we voor het weekend hadden durven hopen." Niet voor niets liet Verstappen na afloop al weten dat hij ook zonder gridstraf als tweede was geëindigd.

Regen is de sleutel tot succes gebleken, al vindt Horner dat Verstappen de credits verdient. "Max heeft zelf de juiste call gemaakt door voor intermediates te gaan en hij is er uiteindelijk voor beloond. Sergio moest juist de prijs betalen voor zijn eigen besluit, al is het achteraf altijd makkelijk praten. Maar Max heeft onze kansen op een goed resultaat gemaximaliseerd." Red Bull heeft beide coureurs zelf laten beslissen. Horner voegt toe dat het standaardprocedure is bij zijn team. "Als je op het crossover-punt tussen slicks en intermediates zit, dan laten we het altijd aan de coureur over. Zij voelen waar nog grip ligt en weten precies waar ze nog mee om kunnen gaan. Op de radar staat wel dat er regen komt, maar qua exacte hoeveelheden blijft dat heel lastig. Dan hebben de coureurs een beter beeld in de auto. Daardoor laten we die momenten altijd aan de coureurs over, Max heeft het in dit geval geweldig gedaan."

Het levert Red Bull eigenlijk bonuspunten op in een titelstrijd die op details zal worden beslist. "Dit laat vooral zien dat je altijd scherp moeten blijven tot aan het zwart-wit geblokt. Al moet ik zeggen dat de opmars van Max voor die tijd ook al wel indrukwekkend was, zeker vergeleken met de andere coureurs die achteraan startten." Het maakt dat Verstappen slecht twee punten toegeeft op Hamilton in het WK na races in Monza en Sochi, toch twee Mercedes-circuits. "Daar hadden we vooraf blind voor getekend. Als iemand voor dit weekend had gezegd dat we van P20 naar plek twee zouden rijden, dan hadden we die persoon meteen voor gek verklaard. Om na twee Mercedes-banen maar zo weinig achter te staan op Lewis, is enorm hoopgevend voor ons. Met zeven races voor de boeg is werkelijk alles mogelijk."