Verstappen jubelt: "Hier waren we zonder gridstraf ook geëindigd"

Verstappen wist op voorhand al dat hem een flinke inhaalrace te wachten stond aan de Zwarte Zee. De Limburger moest op enig moment in de tweede seizoenshelft zijn vierde Honda-motor steken en koos het Sochi Autodrom als locatie. Het maakte dat hij als allerlaatste moest vertrekken, met Valtteri Bottas - die doelbewust is geslachtofferd voor Lewis Hamilton - vier stekken voor zich. Verstappen maakte echter korte metten met dat plan van Toto Wolff. Binnen de kortste keren had hij de Fin te pakken en wist Verstappen zijn weg naar voren te vervolgen.

Sterker nog: na twintig ronden was de achterkant van Hamiltons Mercedes in zicht. Na de pitstops leek Verstappens opmars tot stilstand te komen, maar een bak hemelwater besloot anders. Het luidde namelijk een krankzinnige slotfase in. "Om van de laatste plek naar P2 te rijden, is natuurlijk fantastisch. De race an sich was helemaal niet makkelijk. Inhalen bleek zoals verwacht heel lastig en als je eenmaal vast kwam te zitten achter een andere auto, dan was het erg makkelijk om de banden kapot te rijden. Gelukkig heeft de regen ons geholpen om toch nog een laatste jump te kunnen maken", jubelt Verstappen meteen na afloop.

Precies op het juiste moment naar binnen

Die laatste jump maakt dat Verstappen zeer goede zaken heeft gedaan in de titelstrijd. Inclusief motorische gridstraf staat de Nederlander slechts twee punten achter Hamilton. "Met de straf die wij hadden, is het zeker niet slecht om maar één plek [achter Hamilton] te eindigen. Toen ik vanochtend wakker werd, had ik dit absoluut niet verwacht." Des te meer omdat er altijd een aanzienlijk risico schuilt in zo'n inhaalrace. "Zeker als je achteraan start, dan kan er heel veel gebeuren in de eerste ronde en zelfs in de eerste stint. Je moet het zelf gewoon clean houden en zorgen dat je uit de problemen blijft. Dat hebben we volgens mij goed gedaan."

Desondanks gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat P7 lange tijd het hoogst haalbare bleek. Verstappen kwam na zijn pitstop vast te zitten achter Fernando Alonso en kwam pas bovendrijven toen de hemelsluizen opengingen. "Het was behoorlijk lastig om de juiste call te maken tijdens die in-lap, al werd het op een gegeven moment wel heel erg glad. We zijn echt op het juiste moment naar binnen gekomen. Als we één rondje eerder waren gegaan, dan hadden we de intermediates waarschijnlijk kapot gereden in de laatste sector."

Zelfde resultaat als race zonder gridstraf

Voor een te late pitstop volstaat een blik op de zeer onfortuinlijke Lando Norris. De McLaren-coureur had de zege in Sochi zonder enige twijfel verdiend, al telt Verstappen na afloop vooral zijn eigen zegeningen - zo ook voor de camera van Ziggo Sport: "Om eerlijk te zijn denk ik dat dit ook het maximale voor ons was als we gewoon vooraan hadden gestart. In dat opzicht hebben we helemaal niets verloren."

