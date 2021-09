Hamilton pakt honderdste GP-zege in Russisch spektakelstuk, Verstappen tweede

Dat het een interessante middag zou worden op het Sochi Autodrom, daar had het vooraf al alle schijn van. Max Verstappen moest vanwege een motorwissel immers van achteraan starten en wachtte zodoende een inhaalrace. Daarnaast stonden ook de Mercedes-coureurs ‘out of position’, nadat Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie bij de ingang van de pits de muur had geraakt. De regerend wereldkampioen moest genoegen nemen met de vierde startplaats, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas op de baan waarop hij normaal gesproken heel goed gaat, niet verder kwam dan de zevende tijd.

De gridstraf voor Verstappen, de blunder van Hamilton en een opdrogende baan aan het einde van de kwalificatie maakten de weg vrij voor een bijzondere startvolgorde op het Sochi Autodrom. Lando Norris kwam als sterkste uit de bus en greep in Rusland zijn eerste pole-position in de Formule 1, terwijl Carlos Sainz zijn Ferrari op P2 wist te planten. George Russell deed zijn bijnaam Mister Saturday andermaal eer aan door zijn Williams naar een spectaculaire derde startplek te brengen, waarmee hij samen met Hamilton de tweede startrij deelde.

De kaarten voor de startgrid waren daarmee nog niet helemaal geschud. Mercedes besloot op zondagochtend Valtteri Bottas namelijk naar zijn vijfde motor van het seizoen te wisselen, waardoor de Fin zestiende kwam te staan op de startopstelling. Er zou mogelijk een probleem zijn met de nieuwe power unit die Bottas een race eerder had gekregen, maar een wel heel aangename bijkomstigheid voor Mercedes was wel dat de coureur uit Nastola nu als stoorzender kon fungeren bij Verstappen, die van de laatste startplek zover mogelijk naar voren moest proberen te komen. En alsof er daarmee al niet genoeg ingrediënten waren voor een enerverende race, doemde er boven de Zwarte Zee ook nog een regenbui op.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd gingen de rode lampen boven het rechte stuk uit. Norris kwam prima weg vanaf de pole-position. Sainz had een iets mindere start en zag Russell naast zich komen, maar herpakte zich vervolgens dusdanig goed dat hij bij de tweede bocht de leiding kon overnemen van Norris. Sainz mocht tijdens de openingsfase van de race aan kop blijven, maar in de dertiende ronde vond Norris het welletjes en dook hij langs de Spanjaard om terug aan de leiding te komen. Twee ronden later zocht Sainz de pits en beschikte nadien niet over voldoende snelheid om nog mee te doen voor de overwinning.

Norris kwam iets over de helft van de race naar binnen om van banden te wisselen en keerde als vierde terug op de baan, achter Sergio Perez, Fernando Alonso en Charles Leclerc, die nog niet waren gestopt. Achter Norris lag Hamilton, die al eerder was gestopt, vijfde. Het verschil tussen de twee was acht seconden maar liep snel terug. “Lewis, je kan deze race winnen”, kwam Mercedes-teambaas Toto Wolff over de boordradio.

Norris rekende af met Leclerc voor de derde plaats, waarna de Monegask naar de pits ging. Ook Perez en Alonso doken daarna naar binnen, zodat Norris en Hamilton eerste en tweede kwamen te liggen, gescheiden door een kleine twee seconden. Sainz lag na alle pitstops derde, voor Ricciardo, Perez, wiens pitstop veel langer duurde dan de bedoeling was, en Alonso.

Verstappen had zich ondertussen vanaf de laatste startplek opgewerkt naar de zevende plaats. De Nederlander had in de eerste ronde al drie plekken goedgemaakt en hing na twee ronden al aan de achterkant van Bottas. Lang slaagde de Fin niet in zijn opdracht om Verstappen dwars te zitten. In de zesde ronde was de eerste poging van de Red Bull-coureur meteen raak. Verstappen toonde zich vervolgens de snelste man op de baan en kwam na zijn pitstop nog verder naar voren door Russell en Stroll te passeren.

Het was echter nog niet gedaan. Met nog acht ronden te gaan begon het namelijk te regenen in Sochi. Norris maakte een foutje en ging wijd, maar bleef de Mercedes van Hamilton nog ternauwernood voor. Perez haalde Sainz even later in voor de derde plek. Diverse coureurs doken de pits binnen om naar intermediates te wisselen. Norris ging opnieuw naast de baan, maar ook Hamilton had op dat moment zijn handen vol aan de gladde omstandigheden.

Hamilton legde in eerste instantie een instructie om naar de pits te komen naast zich neer. Maar vier ronden voor het einde ging hij alsnog naar binnen. “Het is opgehouden met regenen, man!”, kwam Hamilton op de boordradio, om daarna verteld te worden dat er meer regen onderweg was naar het circuit. Norris bleef op de baan. Dat de condities op het circuit steeds hachelijker werden, bleek uit een moment van Lance Stroll, die van de baan gleed maar verder kon rijden, en een wilde spin van Pierre Gasly.

De regen nam toe en Norris ging nog eens van de baan om even later helemaal de controle over zijn auto te verliezen en van het circuit te glijden. Dat laatste moment betekende dat Hamilton de leiding over kon nemen. Norris ging daarop naar de pits, maar nog voordat hij naar binnen kwam, was Verstappen hem voorbij voor de tweede plaats. De McLaren-coureur viel door zijn pitstop terug naar de achtste plaats.

Hamilton kon zo zijn honderdste overwinning in de Formule 1 boeken. Verstappen kwam na een ijzersterke race als tweede over de eindstreep en hield daarmee de schade van zijn motorpenalty tot het minimum beperkt. Sainz finishte als derde en maakte het podium daarmee compleet. Ricciardo, Bottas en Alonso werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde, terwijl Norris slechts als zevende de vlag pakte, al krijgt hij mogelijk nog een straf omdat hij bij het binnenkomen van de pits over de witte lijn was gegaan. De laatste punten waren voor Kimi Raikkonen, Sergio Perez en George Russell.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Turkije.

