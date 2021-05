“Toen we de eerste bocht indoken zorgde ik ervoor dat ik zoveel mogelijk ruimte gaf aan Max”, zei Hamilton. “Wat mij betreft is het altijd een marathon in plaats van een sprint, ik dacht aan de hele race. Je kunt natuurlijk iets agressiever zijn, maar moet ik dat doen? Ik zit in deze positie omdat ik niet agressief ben op het moment dat het niet nodig is.” Het kwam niet tot een touché en Verstappen nam de eerste positie over. Die kon hij lang vasthouden, maar uiteindelijk werd de Nederlander op snelheid weer bijgehaald en boekte Hamilton zijn derde overwinning in vier races.

Hamilton dacht in de eerste honderden meters samen te werken met teamgenoot Valtteri Bottas en bleef daardoor aan de linkerkant van de baan. Toen Verstappen vervolgens even ‘schuilde’ in de slipstream van Hamilton, had de regerend wereldkampioen het naar eigen zeggen kunnen beslissen. “Ik wist natuurlijk dat Valtteri als derde moest starten en het doel was om als team samen te werken, ik bleef aan de linkerkant rijden. Achteraf denk ik dat er een kans was om naar binnen te sturen op het moment dat Max achter me zat, maar dat deed ik niet.”

Verstappen kwam snelheid tekort om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Gevraagd naar zijn versie van het verhaal, zei Verstappen: “De eerste meters waren heel goed, maar ik had natuurlijk iets minder achtervleugel staan dan de Mercedes-mannen. Dat hielp me om naast Lewis te komen. En toen ging ik er bij het ingaan van bocht 1 gewoon voor.”

Bottas gaat zijn start analyseren

Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas speelde een bijrol in de Grand Prix van Spanje. Hij eindigde op de derde plaats, maar was al in een vroeg stadium uitgeschakeld voor de overwinning toen hij bij de start verschalkt werd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat gebeurde in de derde bocht, waar Leclerc hem langs de buitenkant passeerde. “Ik zag hem eerlijk gezegd niet aankomen”, zei de Fin over Leclerc. “Zodra ik hem zag was hij veel sneller en toen was het al te laat. Ik moet kijken wat er verkeerd ging.”

Gevraagd of hij het momentum achter Hamilton en Verstappen had verloren, zei Bottas: “Dat zeker, in de eerste twee bochten is er één lijn en dan kun je niet veel doen. Ik wist dat ik m’n plaats moest houden, maar ik probeerde Lewis aan de binnenkant te volgen en ik had geen schijn van kans toen Charles er zo dicht achter zat. Hij had veel grip aan de buitenkant.”