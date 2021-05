Red Bull-Honda-coureur Max Verstappen kwam op het Circuit de Barcelona-Catalunya uitstekend uit de startblokken en verschalkte polesitter Lewis Hamilton in de eerste bocht. De regerend wereldkampioen haakte aan en koos vervolgens voor een tweestopstrategie, waarmee hij in de slotfase op versere banden de leiding kon veroveren. Na afloop was de conclusie van Verstappen en Red Bull Racing eenvoudig: Mercedes was gewoonweg de snellere. Ook Honda-topman Toyoharu Tabane baalt van de nederlaag.

“Een ietwat frustrerend resultaat na een geweldige start. Verstappen pakte Hamilton in de eerste bocht en reed geruime tijd aan kop", blikte de Japanner terug. "Hamilton werd op een andere strategie gezet en pakte Verstappen in de slotfase. Hij kon niets doen om de positie te behouden. Aan het einde van de race was er een gat naar Bottas op de derde plaats dus Verstappen stopte voor nieuwe banden en reed de snelste raceronde. We moeten accepteren dat Mercedes qua snelheid en strategie de overhand had.”

Gevraagd naar een oplossing om in de komende races wel weer aan het langste eind te trekken, zei Tanabe: “We moeten zowel de snelheid als strategie verbeteren. We moeten het algehele prestatieniveau van het team opkrikken, anders kunnen we hen niet verslaan.”

Power unit maakt niet het verschil

De Japanners gaan de eerste fase van het seizoen uitgebreid analyseren en bekijken of er op motorisch vlak nog winst te behalen valt. Volgens Tanabe is dat minimaal: “Het verschil [met Mercedes] is niet nul, maar ik denk niet dat de power unit een groot verschil maakt. We gaan bekijken wat we nog kunnen doen om de motor sneller te maken. Ik ga er alles aan doen. Afhankelijk van de karakteristieken van het circuit zijn er dingen die wel en niet gedaan kunnen worden. Monaco wordt weer een heel ander verhaal.”

Video: De Grand Prix van Spanje geanalyseerd