Nadat de safety car de baan opgestuurd werd vanwege het stilvallen van Yuki Tsunoda, was Giovinazzi de eerste die de pitstraat indook. Terwijl het team de pitstop voorbereidde, realiseerde een van de monteurs dat hij een lekke linker voorband op de wagen van Giovinazzi wilde monteren. Er moest een nieuwe set gehaald worden voordat de Italiaan weer op pad kon.

Vervolgens verloor hij nog veel tijd door de deltatijden die hij op z’n dashboard te zien kreeg. Giovinazzi had daardoor een aanzienlijke achterstand en kon niet profiteren van een aanvankelijk sterke strategische move. “Mijn stuur werkte niet toen ik achter de safety car reed, ik zag nog steeds dat ik een delta moet rijden”, verklaarde Giovinazzi. “Bij de herstart had ik tien seconden achterstand, het was van begin tot eind gewoon een rotwedstrijd.”

Na afloop gaf Alfa Romeo's engineering-baas Xevi Pujolar van Alfa Romeo tekst en uitleg over het incident. “We hadden te maken met een operationeel probleem. Toen we de set op een gegeven moment klaarmaakten, raakte het ventiel beschadigd”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “We hebben een systeem om het te monitoren. Het was goed toen de race begon, maar op een gegeven moment ging het verkeerd. Dat was precies voor de pitstop. Het is zeker iets waar we aan moeten werken, want dit mag eigenlijk niet gebeuren.”

Italiaan had voor punten moeten vechten

Giovinazzi mocht niet terug naar voren rijden vanwege het probleem met zijn dash. “We hadden het gewoon goed kunnen maken omdat we achter de safety car reden. We hadden een probleem met de dash waardoor we achteraan de groep zaten. We wilden gewoon twee stints op mediums doen en daar hebben we aan vastgehouden. We hadden voor de punten kunnen vechten, hij had een hele goede race kunnen rijden als hij op mediums verder had gekund. Maar het is wat het is.”

Wat betreft de meldingen op het dashboard tijdens de safety car-situatie, zei Pujolar: “We praten daar met de FIA over, we weten niet waarom wij daar last van hadden. Dus dat weet ik nog niet. Het is jammer dat we al tijd verloren met die bandenset en daarna nog tijd met dit probleem. Daardoor kwam hij in het verkeer terecht en dat was een kostbaar nadeel in de wedstrijd.”