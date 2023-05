Hamilton: Tweede F1-training in Miami was een trap in de maag

Aan het einde van de eerste training eiste Hamilton de eerste stek in de tijdentabel op, waarna alleen teamgenoot Russell nog sneller wist te gaan. In de tweede sessie kwam Mercedes er echter niet aan te pas. Hamilton bleef op ruim negen tienden van snelste man Max Verstappen steken op P7, waarmee hij nog achter Lando Norris in de McLaren eindigde. De zevenvoudig wereldkampioen maakte na afloop van de vrijdagse actie dan ook een terneergeslagen indruk.

Op de vraag wat hij op vrijdag geleerd heeft, antwoordde hij: “Hetzelfde als elk weekend: dat we een seconde tekort komen. Dit is een geweldig evenement en een fantastische plek om te zijn. Maar we zijn gewoon niet bepaald snel. In de eerste training zag het er nog behoorlijk goed uit, maar in de tweede training zagen we onze werkelijke pace. En dat kwam als een trap in de maag. De situatie is soms moeilijk om te accepteren, maar we zullen gewoon moeten blijven werken. We zullen zien of we nog iets aan de afstelling kunnen veranderen om de auto in de ’sweet spot’ te krijgen.“

“In Melbourne was de auto veel en veel prettiger om mee te rijden en in Baku voelde het ook beter dan hier. Misschien ligt het aan de warmte of misschien ligt het gewoon aan de balans die we op dit moment hebben. Maar ik blijf optimistisch. Ik blijf hoop houden dat we de auto voor zaterdag nog kunnen verbeteren en dat we dan nog een paar stappen naar voren kunnen zetten. Het voelt alles bij elkaar echter alsof we nog steeds met dezelfde auto rijden als vorig jaar, afgezien van dat het enorme stuiteren is verdwenen”, aldus Hamilton. “Zoals ik al zei, ik probeer positief te blijven. We werken zo hard als we kunnen. Het is alleen dat we de upgrades die de volgende race komen, ontzettend hard nodig hebben, dat is wel duidelijk. Het wordt nog één race afzien.”

Hamilton heeft geen hoge verwachtingen van de kwalificatie in Miami. “Ik hoop gewoon dat we er zaterdag iets beter voor staan“, zegt de 103-voudig Grand Prix-winnaar. “Laten we hopen dat we in Q3 kunnen komen en vervolgens midden in de top-tien kunnen eindigen. Dat zou geweldig zijn.”

Video: Samenvatting van de tweede training voor de GP van Miami