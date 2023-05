De eerste vrije training was voor de coureurs vooral een sessie om bekend te raken met het nieuwe asfalt van de Miami International Autodrome. Het was heet en de baan lag er wat stoffig bij. Coureurs klaagden over het gebrek aan grip, met name naast de ideale lijn. Sergio Perez kende een moeizame training en kwam niet verder dan de elfde tijd, op 1,4 seconde van George Russell en een seconde van teamgenoot Max Verstappen, die de vierde tijd noteerde.

In de tweede training ging het al een stuk beter voor Perez, maar perfect was de vrijdagmiddag niet te noemen. Hij sloot deze als vierde af, op vier tienden van Verstappen. De Mexicaan geeft na afloop van de vrijdagtrainingen aan dat hij worstelde met het lage gripniveau. "Met name in de eerste vrije training", blikt Perez terug. "Het voelde zelfs als omstandigheden voor de intermediates. We hebben het vergeleken met omstandigheden van de regenband naar de intermediates. We hebben een aantal dingen geprobeerd met de mechanische balans. We hebben best veel geleerd, maar we hebben niet veel kunnen aflezen uit de lange runs vanwege het lage aantal ronden dat we hebben afgelegd. Maar over het algemeen hebben we een goede basis", bekijkt hij het van de positieve kant.

Perez geeft toe dat het 'niet zijn geweldigste vrijdag' was. "Mijn ronde was ook behoorlijk slecht. Ik verremde me in de laatste bocht, dus er zit nog best wat in het vat. Ik reed niet echt goed vandaag. Als ik dat kan verbeteren en me iets meer op mijn gemak voel, zou het wel goed moeten zitten", weet de Mexicaan zeker. Hij stelt tevens dat hij worstelde door het lage gripniveau en dat het daardoor lastig was om iets af te lezen uit deze trainingen. "Met name door de dingen die we in de eerste training probeerden", stelt de Red Bull-coureur. "Maar het zijn allemaal zeer kleine marges."

Video: Stevige verremming Sergio Perez in bocht 1 in slotfase VT2 Miami