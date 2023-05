F1-update: Verstappen start GP Miami sterk, wereld van verschil binnen Red Bull

De vrijdag in Miami is prima verlopen voor regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Limburger besloot de eerste training als vierde, maar ging in de slotfase - toen de baan het minst slecht was - niet meer voor een snelle ronde. In de tweede sessie toonde Verstappen zich afgetekend de snelste man, waarbij hij niet verrassend weer veel tijd won op de rechte stukken. Het onderstreept dat Red Bull een efficiënte auto heeft, al is die auto voorafgaand aan Baku ook weer enigszins onder handen genomen. De technische viewing in de pitstraat van Miami gaf een goede blik op die veranderingen, waarbij de inlets van de sidepods zeer interessant zijn. Die zijn breder en kunnen daardoor minder ver naar beneden lopen, waardoor de undercut groter is dan in bijvoorbeeld Bahrein en de luchtstroom naar achter dus in de volume is toegenomen bij dat deel van de auto.

Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de uiteenlopende reacties van de Red Bull-mannen na de trainingen. Zo was Verstappen buitengewoon tevreden over de balans, zowel in korte als ook in de wat langere runs, en had Perez juist een heel ander verhaal. De Mexicaan liet weten dat hij zelf niet helemaal lekker heeft gepresteerd op vrijdag en dat er persoonlijk dus nog ruimte voor verbetering is in de kwalificatie. Daarnaast worstelde de nummer twee uit het WK met het gebrek aan grip op de nieuwe asfaltlaag rond het Hard Rock Stadium. Perez liet weten dat het qua gripniveaus bijna omstandigheden waren voor intermediates of full wets, terwijl Verstappen aangaf dat het op de ideale lijn nog wel ging, maar het vooral daarnaast oppassen geblazen was.

Beide Red Bull-mannen voeren momenteel zoals bekend het WK aan en dus was één van de voornaamste gespreksonderwerpen in de persconferentie voor teambazen hoe Christian Horner een onderlinge titelstrijd in goede banen denkt te leiden. Toto Wolff - die naast hem zat - liet weten dat hij achteraf wat dingen anders had willen doen in 2016 en stipte enkele cruciale punten aan, waarop Horner met een knipoog inhaakte: "We doen alles wat Toto zegt, alleen dan iets beter." Hoe Red Bull beide coureurs in de praktijk gelijke kansen probeert te geven - zelfs in debriefs - komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de nieuwe vloer van Ferrari, de crash van Charles Leclerc en Lewis Hamilton die de tweede training doorgaans als een 'reality check' voor Mercedes ziet.

