Tsunoda stelt De Vries gerust: "Dit is niets vergeleken met mijn rookiejaar"

Yuki Tsunoda is inmiddels bezig aan zijn derde jaar op het hoogste niveau en probeert de kar bij AlphaTauri na het vertrek van Pierre Gasly meer te trekken. Vorig jaar liet Helmut Marko in Japan weten dat hij Nyck de Vries juist als teamleider zag, in ieder geval op technisch vlak, maar de eerste maanden van 2023 zijn met horten en stoten verlopen. Op technisch vlak heeft De Vries volgens Jody Egginton zeker aan de verwachtingen voldaan, maar sportief gezien was Baku natuurlijk een compleet off-weekend. De Nederlander crashte in de kwalificatie voor de hoofdrace, zag het in de sprint too close for comfort worden met teamgenoot Tsunoda en crashte zondag opnieuw.

Het is logischerwijs een weekend om snel te vergeten, maar volgens Tsunoda moet zo'n tegenslag geen reden tot zorg zijn bij zijn teamgenoot. "Geloof vooral in jezelf en in je kwaliteiten. We hebben nog maar vier races gehad en dat stelt helemaal niks voor. Dat is niets vergeleken met mijn eigen rookieseizoen, ik heb veel meer races geworsteld. Dat was niet alleen mijn probleem overigens en had meerdere oorzaken, maar toch. Je moet op dat soort momenten vooral in jezelf blijven geloven en bedenken hoe je jezelf kunt verbeteren", laat Tsunoda in Miami op een vraag van Motorsport.com weten.

De inmiddels 22-jarige Japanner voegt toe dat hij sterker uit zijn moeizame weekenden is gekomen en verwacht hetzelfde van De Vries. "Op het moment dat je wat worstelt, is dat natuurlijk vervelend. Maar als je er eenmaal bovenop bent en door dat soort momenten heen komt, ben je sterker. Je komt er uiteindelijk dus als een betere coureur uit."

Technische feedback De Vries en Tsunoda komt dichter bij elkaar

Daarnaast liet Tsunoda tijdens de mediadag enkele interessante zaken optekenen over de technische feedback binnen AlphaTauri. Volgens de man met startnummer 22 komen de voorkeuren van beide coureurs steeds dichter bij elkaar te liggen, vooral doordat er niet primair aan rijstijlen wordt gedacht, maar aan het intrinsiek sneller maken van de auto. De coureur moet zich vervolgens tot op zekere hoogte maar aanpassen. "Het komt dichter bij elkaar, ja, al hangt dat er ook mee samen dat het afstellen van een F1-auto erg lastig is. Naarmate je meer ervaring krijgt, leer je steeds meer wat ervoor nodig is om een auto snel te maken. Ik had het daar in mijn eerste jaar ook moeilijk mee en wilde vaak het tegenovergestelde van Pierre. Dat was met Nyck misschien ook zo in het begin."

"Nyck wilde misschien iets meer een auto die scherp was aan de voorkant en naar overstuur neigde, hetgeen ik in 2021 ook steeds wilde. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat goed voelt, maar puur wat sneller is. In het begin dacht ik ook 'ah, dit voelt goed aan', maar vervolgens bleek de rondetijd langzamer te zijn. De mindset moet dus anders zijn. Je moet denken 'hoe kan ik de auto als geheel sneller maken, zonder aan mijn eigen rijstijl te denken.' Vervolgens moet je jezelf aanpassen."