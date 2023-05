Horner over managen Verstappen-Perez: "We doen wat Toto zegt, maar dan beter"

Het Formule 1-seizoen 2023 lijkt vooralsnog uit te draaien op een titelstrijd tussen de Red Bull-coureurs. Max Verstappen voert de WK-stand aan met zes punten voorsprong op teamgenoot Sergio Perez. Alhoewel nog te bezien valt of de Mexicaan ook op gewone circuits - zoals Imola, Barcelona en Silverstone - gelijke tred kan houden met de regerend wereldkampioen, probeert Red Bull beide coureurs in ieder geval exact dezelfde mogelijkheden te geven. Het lukt vooralsnog prima en de interne verhoudingen zijn volgens Christian Horner ook goed, al benadrukt Toto Wolff dat het managen lastiger wordt als de titelstrijd intenser wordt in de tweede seizoenshelft.

"Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het een hele lastige taak is voor Christian en zijn team", begint Wolff na een vraag van Motorsport.com. "Beide coureurs proberen natuurlijk een voordeel te krijgen, terwijl je ook zeker willen zijn van een gelijke behandeling. In ons team was het vooral belangrijk om in die periode heel transparant en duidelijk te zijn, en ook om heel veel onderling te bespreken. We moesten de grenzen al overduidelijk aangeven voordat we op zondag gingen racen. Je moet er namelijk voor zorgen dat ze het teambelang respecteren, terwijl je tegelijkertijd ook moet erkennen dat ze onderling vechten voor de wereldtitel. Met de kennis van nu had ik wel wat dingen anders gedaan in 2016. Maar het gaat dus om het vinden van de balans, de balans tussen een strijd die voor de coureurs heel belangrijk is en het besef dat de coureurs onderdeel zijn van een groter geheel. Maar goed, dat is niet makkelijk doordat coureurs buitengewoon competitieve wezens zijn."

Red Bull probeert balans op alle vlakken te waarborgen

Gevraagd hoe Horner dat tegenwoordig in de praktijk doet, komt de Red Bull-teambaas gevat uit de hoek. "Nou, we doen eigenlijk alles wat Toto zojuist heeft gezegd, alleen dan iets beter. Maar om te beginnen is dit natuurlijk een luxeprobleem. Iedere teambaas in de pitstraat zou dit 'probleem' heel graag willen hebben. We hebben het ook al eerder meegemaakt in ons team en het allerbelangrijkste is om ervoor te zorgen dat de coureurs niet paranoïde worden. Beide coureurs moeten gelijk behandeld worden en dat gaat bij ons echt heel ver. Het gaat erover welke coureur als eerste naar buiten rijdt tijdens de kwalificatie, maar ook wie als eerste mag spreken tijdens de debrief na afloop. Maar goed, dit is F1 en daarin kun je niet alles controleren. Soms komt er een safety car of een ongelukkig getimede pitstop en dat zijn variabelen die je nou eenmaal niet in de hand hebt. Maar het allerbelangrijkste is dat de coureurs weten dat ze gelijke kansen hebben en dat het allemaal afhangt van wat zij op het circuit laten zien. Je wilt namelijk dat het op de baan wordt beslist en niet door bijvoorbeeld betrouwbaarheidsproblemen."

Even daarvoor had Wolff overigens ook al op ludieke wijze gereageerd op Horner, waardoor beide heren hun reputatie in gezamenlijke persconferenties (met een knipoog) weer volledig waarmaakten in Florida. Toen het naderende afscheid van Franz Tost bij AlphaTauri ter sprake kwam, vroeg Wolff aan zijn landgenoot of hij inmiddels de langstzittende teambaas in F1 is. Als hij doorkrijgt dat Horner de langstzittende teambaas is met een jaartje voorsprong op Tost, lacht Wolff: "Nou, dan ben jij eigenlijk als volgende aan de beurt hè om te vertrekken, Christian. Dat zou het leven in ieder geval iets makkelijker maken!"