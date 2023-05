Verstappen kent prima start in Miami: "Balans goed in zowel korte als lange runs"

Na een enigszins frustrerend weekend in Baku mocht Max Verstappen vrijdag alweer aan de bak in Miami. Het circuit rond het Hard Rock Stadium is ook niet meteen een favoriet van de Nederlander, al is het iets minder start-stop dan de omloop in Azerbeidzjan. Verstappen begon de vrijdagse actie in Florida met een vierde tijd achter de Mercedessen en Charles Leclerc, al moet daarbij aangetekend dat Red Bull in de slotfase - toen de baan beter werd - niet meer voor snelle rondetijden ging.

In de tweede vrije training gebeurde dat logischerwijs wel. Verstappen begon voortvarend op mediums en versnelde op de zachtste compound die Pirelli heeft meegenomen uiteindelijk tot 1.27.930. Het bleek ruimschoots genoeg voor de toptijd, toen de teams de focus verlegden op lange runs. Verstappen zou aan het eind van de sessie een marge van bijna vier tienden hebben op de snelste Ferrari, die van Carlos Sainz. Verstappens teamgenoot Sergio Perez zou de dag als vierde afsluiten, al was het verschil tussen de Mexicaan en Leclerc op P3 slechts miniem.

Verstappen is in ieder geval in zijn nopjes met wat - op enig ongemak met de headrest na - een vlekkeloos begin van het weekend is geweest. "Het was een goede dag, ja. Aan het begin moest ik nog wel wat wennen aan het circuit en vooral aan het andere asfalt voor dit jaar, maar de baan werd gedurende de dag een stuk beter. Ik voelde me op ieder moment goed in de auto en de balans was ook goed." Het simulatorwerk vormt met andere woorden een goed vertrekpunt voor dit raceweekend. "We hebben nog wel een paar dingen waar we aan kunnen werken. Natuurlijk zijn we het liefst nog sneller in alle bochten, maar dat is niet mogelijk. Het blijft altijd een compromis. We moeten ook maar zien wat het weer gaat doen. Maar dit was in ieder geval een goede dag."

Het weer was vrijdag nog opperbest in The Sunshine State, al worstelden coureurs op de nieuwe asfaltlaag alsnog met een gebrek aan grip. Perez stelde dat het bijna omstandigheden voor intermediates of zelfs full wets waren, maar zo dramatisch wil Verstappen het niet maken. "Het is wel wat glad, maar vooral naast de ideale lijn. De racelijn zelf is best goed, maar als je er ook maar even naast komt, is er meteen veel minder grip. Maar goed, dat is voor iedereen hetzelfde. Het belangrijkste dat we een goede balans in de auto hebben, dus daar ben ik blij mee." Die goede balans heeft Verstappen naar eigen zeggen in korte en langere runs, al werden de daadwerkelijke long runs aan het eind van de tweede training onderbroken door de crash van Leclerc: "Ook dat is voor iedereen natuurlijk hetzelfde, maar iedere keer dat we met veel brandstof naar buiten reden, hadden we ook weer een goede balans in de auto, dus het zou normaliter wel goed moeten zijn."

Video: De snelste ronde van Max Verstappen tijdens de tweede training in beeld