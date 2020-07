Hamilton: "Mercedes sterk, maar neem het met een korreltje zout"

Coronabreak of niet, Hamilton ging op vrijdag eigenlijk gewoon door waar hij vorig seizoen was geëindigd: hij deelde andermaal de lakens uit. De wereldkampioen werkte twee probleemloze sessies af en toonde maar weinig tekenen van zwakte op de Red Bull Ring, toch geen gemakkelijk circuit voor Mercedes. Het visitekaartje voor zondag is daarmee zeer overtuigend afgegeven.

"Het voelde vooral goed om weer terug te zijn, het was al best lang geleden." Dat laatste gebruikte Hamilton trouwens ook slim om een vraag over updates aan de Mercedes W11 te ontwijken. "Of deze auto een verbetering is ten opzichte van de wintertest? Goh, dat kan ik me niet eens meer herinneren, dat is alweer zo lang geleden. Maar het is in ieder geval wel positief dat de auto nu goed aanvoelt. Als ik meer algemeen vergelijk met vorig jaar, dan is de auto ook zeker verbeterd. Dat is natuurlijk zeer positief, we zijn hard blijven werken."

Een grote verbetering van de 2019-auto lijkt op voorhand slecht nieuws voor de concurrentie, al wil Hamilton niet op de zaken vooruitlopen. "Het is moeilijk om er nu al iets over te zeggen. Het voelde zeker goed aan, maar je moet nooit vergaande conclusies trekken op basis van de trainingen." Des te meer omdat de concurrenten volgens Hamilton nog niet het achterste van de tong hebben laten zien. "Sommige andere teams hebben misschien met voorzichtige motorstanden gereden of verstoppertje gespeeld met de hoeveelheid brandstof. We moeten deze resultaten dus met een korreltje zout nemen en zullen vanavond gewoon hard werken om de auto nog verder te verbeteren."